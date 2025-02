Algérie: Affaire USMA - RS Berkane - Verdict du TAS, une belle victoire du pays

Alger — Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) de Lausanne a donné hier mercredi son verdict dans l'affaire des maillots litigieux et contestés d'un club marocain, et rendu un réquisitoire bref mais précis, admettant l'appel de la FAF et de l'USM Alger en administrant une sévère mise en garde aux instances sportives du Makhzen pour avoir mélangé l'esprit sportif à une propagande néocoloniale.

Si l'avis du TAS ne change rien à la finalité de cette rencontre, il démasque cependant les jeux de coulisses au sein de la CAF, à savoir les manœuvres de la fédération de football du Makhzen, d'autant que l'avis de l'instance de Lausanne marque d'une part une victoire éclatante des instances sportives algériennes, ensuite une cuisante défaite des jeux makhzéniens pour fausser et dévier l'esprit du sport.

Dans son communiqué publié sur son site officiel que l'APS a consulté, l'instance juridique du sport international explique avoir "admis l'appel de la Fédération Algérienne de Football (FAF) contre la Confédération Africaine de Football (CAF), la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et le Club Renaissance Sportive de Berkane (RS Berkane) concernant la validation des maillots du RS Berkane sur lesquels figure une carte du Maroc intégrant le Sahara occidental".

Le communiqué du TAS sur cette affaire de maillots litigieux contestés par le club algérien, précise plus loin : "les maillots litigieux présentaient une carte géographique du territoire du Maroc comprenant le territoire du Sahara occidental et que ceci ne correspondait pas à la carte officielle du Maroc telles que publiée par l'Organisation des Nations Unies".

Le TAS termine son communiqué avec sentence : "la Formation arbitrale du TAS a conclu que les maillots du RS Berkane pour la Coupe de la Confédération 2023/24, en ce qu'ils représentent une carte territoriale comprenant une image à caractère politique, étaient contraires aux règlements de la CAF", et que "la décision de la CAF de maintenir l'approbation des maillots est ainsi annulée et l'appel de la FAF est admis".

Le verdict du TAS en ce qu'il conforte les réclamations des instances sportives algériennes débusque le Makhzen dans sa tentative de fausser l'esprit du sport en Afrique en imposant sa politique coloniale d'un territoire non autonome selon les statuts de l'ONU.

Le verdict de l'instance du sport de Lausanne est une belle victoire de l'Algérie, de la FAF et de l'USMA,

ses joueurs et ses dirigeants qui sont restés dignes et fermes pour faire respecter l'esprit intrinsèque du sport, loin de toute surenchère politique, et, dans le cas présent, néocolonial.