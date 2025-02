Afrique: FESPACO 2025 - Le ministre Gilbert Ouédraogo reçoit le chef de la délégation ivoirienne

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a reçu en audience le représentant de la ministre de la Culture et de la Francophonie de la République de Côte d'Ivoire à la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), Sié Hien, ce mercredi 26 février 2025, à son cabinet.

Le chef de la délégation ivoirienne, Sié Hien, est venu porter un message de remerciement et d'invitation de la ministre ivoirienne charge de la Culture à son homologue burkinabè, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

En effet, elle (la ministre ivoirienne chargée de la Culture et de la Francophonie) remercie les autorités burkinabè d'avoir invité son pays à participer au FESPACO qui est une grande lucarne de promotion du cinéma non seulement en Afrique, mais également dans le monde.

Elle invite aussi le ministre Pingdwendé Gilbert Oué-draogo, à participer à deux événementiels culturels, à savoir le Salon du tourisme et la semaine culturelle qui se tiennent respectivement en mois de mai et juin 2025 en Côte d'Ivoire. Pour le Porte-parole du gouvernement burkinabè, le peuple ivoirien et burkinabè sont un même peuple, les différentes communautés sont liées par la culture.

L'érection de la statue du célèbre cinéaste ivoirien, Roger Gnoan M'bala à la Place des cinéastes au Burkina Faso en est la preuve. En ce qui concerne l'invitation, le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a marqué sa disponibilité à participer à l'événementiel de la partie ivoirienne.