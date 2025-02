Angola: Le Président João Lourenço cesse sa médiation dans le conflit RDC/Rwanda

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a cessé, ces derniers jours, sa médiation dans le conflit RDC/Rwanda, suite à son accession à la présidence de l'Union africaine (UA).

La décision a été prise lors du sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC), tenu le 8 de ce mois, à Dar es Salaam, qui a fusionné les processus de Luanda et de Nairobi, désormais appelés EAC-SADC.

Dans ce sens, selon un document rendu public mardi, le sommet a nommé les anciens présidents du Kenya, Uhuro Kenyatta, du Nigeria, Olusegun Obasanjo, et l'ancien Premier ministre d'Éthiopie, Hailemarian Desalegn Boshe, comme facilitateurs du processus de paix EAC-SADC.

Le Sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC) (ci-après dénommé le Sommet conjoint) est coprésidé par le Président du Zimbabwe et de la SADC, Emmerson Mangagwa, et le Président du Kenya et de l'EAC, William Ruto.

Des réunions préparatoires des chefs des forces de défense des États partenaires de l'EAC se sont tenues à Nairobi le 21 février, pour discuter de la situation sécuritaire actuelle dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

Une réunion des chefs des forces de défense de la SADC sur le même sujet a également été convoquée à Dar es Salaam, en Tanzanie.

Avant la réunion de l'EAC, le Groupe de travail des experts de la défense a tenu deux jours de discussions sur la situation en RDC.

L'événement a été guidé par six principes principaux : un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et la cessation des hostilités ; fourniture d'aide humanitaire; ouverture des principales voies d'approvisionnement ; élaboration d'un plan de sécurité pour Goma et ses environs ; réouverture immédiate de l'aéroport de Goma et conseils sur d'autres interventions facilitatrices.

Compte tenu des développements ci-dessus, toutes les parties prenantes sont invitées à observer le cessez-le-feu annoncé par le Sommet EAC-SADC, et le M23 et toutes les autres parties prenantes sont appelés à cesser toute nouvelle avancée en RDC et à observer et respecter un cessez-le-feu immédiat.