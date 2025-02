Algérie: Education - Sadaoui insiste sur l'importance d'exploiter les structures de formation relevant du secteur pour une meilleure qualité d'enseignement

Biskra — Le ministre de l'Education nationale, Mohammed Seghir Sadaoui, a insisté mercredi soir à Biskra sur l'importance d'exploiter les infrastructures de formation relevant du secteur en vue de concrétiser la qualité d'enseignement.

S'exprimant à la grande salle des conférences de la wilaya après avoir assisté à un exposé sur le secteur de l'éducation dans la wilaya de Biskra présenté par le directeur local du secteur, Azzeddine Baâziz, le ministre qui entame une visite de deux jours dans cette wilaya a précisé que dans le cadre des efforts déployés pour atteindre la qualité d'enseignement, il est devenu nécessaire d'exploiter ces infrastructures pour garantir une formation continue des cadres pédagogiques du secteur.

A cette occasion, le ministre qui a inspecté l'Institut national de Formation des Personnels de L'Education (INFPE) ayant fait l'objet d'une opération de réhabilitation et rénovation, a indiqué que les différentes formules de formation imposées par la nouvelle loi et auxquelles sont soumis les employés du secteur, ainsi que les activités spécifiques requises par ce dernier, nécessitent l'exploitation de cette infrastructure pour la pré et post formation des personnels.

Inspectant un projet en cours de réalisation (relevant du secteur de la culture) pour présenter une proposition pour son transfert au profit du secteur de l'Education, le ministre a écouté des explications sur ce projet s'étendant sur plus de 9.000 m2 dont 4.500 m2 bâtis et comprenant 26 espaces et pavillon administratif en plus d'une bibliothèque et un espace dédié au théâtre.

Le ministre poursuivra jeudi sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Biskra, durant laquelle, il procédera, entre autres à l'inauguration d'un collège d'enseignement moyen (CEM) catégorie 5 dans la commune Chetma.