Angola: Le Chef de l'État inaugure la Maison du Kwanza

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a inauguré jeudi, dans la province d'Icolo e Bengo, la Maison du Kwanza, un espace dédié à la gestion du trésor de la Banque Nationale d'Angola (BNA), qui fonctionnera comme un centre logistique pour le stockage, le traitement et la destruction de l'argent en mauvais état.

Après avoir présenté le projet dans la zone économique spéciale dans une vidéo institutionnelle, le Chef de l'État a dévoilé la plaque et coupé le ruban.

Ensuite, le Président angolais, accompagné du gouverneur de la BNA et de membres du Gouvernement, a visité les zones de service de l'infrastructure moderne qui permettra de répondre plus facilement aux besoins de liquidités dans tout le pays.

Avec l'ouverture de la Maison du Kwanza, la gestion de la monnaie fiduciaire deviendra plus moderne, plus efficace et plus sûre, et les banques commerciales pourront retirer et déposer des espèces plus rapidement et en toute sécurité, ce qui se traduira par un meilleur service à la population.

L'inauguration de la Maison du Kwanza s'inscrit également dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de l'indépendance nationale, qui aura lieu le 11 novembre prochain.

Maison du Kwanza

Il s'agit d'une installation moderne de la Banque nationale d'Angola, conçue pour répondre à la demande croissante de liquidités, due à la croissance démographique observée ces dernières années.

Avec la Maison du Kwanza, la Banque nationale d'Angola dispose d'un équipement moderne qui lui permettra de répondre plus facilement aux besoins de liquidités dans tout le pays.

Elle dispose de cinq salles fortes, toutes entièrement automatisées et équipées de racks et de robots pour l'emballage, le déplacement et le stockage des espèces.

L'équipement comprend également la salle de traitement automatique des billets, la salle de traitement manuel des billets et la salle de traitement des pièces.