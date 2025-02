Angola: Le gouverneur de Luanda annonce l'asphaltage de 40 km de route à Belas

Luanda — La municipalité de Belas disposera, d'ici l'année prochaine (2026), d'environ 40 kilomètres de route asphaltée, a annoncé mercredi, le gouverneur provincial de Luanda, Luís Nunes.

Le gouverneur de Luanda, Luís Nunes, a annoncé le fait à la fin d'une visite de terrain dans la municipalité, après avoir souligné que les travaux commenceront cette année et couvriront les routes secondaires et tertiaires de Belas, sans toutefois donner de dates exactes.

Les travaux qui s'étendent aux quatre communes de Belas, en plus de l'asphaltage des routes, porteront également sur l'amélioration des trottoirs, l'éclairage public et la plantation d'arbres.

Luís Nunes a dit que pour un travail efficace, les points sur lesquels intervenir seront indiqués par l'administration locale après consultation du Conseil de consultation sociale.

Le gouverneur a rappelé que l'amélioration du secteur énergétique et la distribution d'eau potable proviendront du Programme d'Investissement Urbain (PIU), qui se déroule dans toute la province.

Il a également affirmé qu'un travail conjoint est en cours avec le ministère de l'Énergie et de l'Eau pour résoudre le problème des « zones grises » que présente Luanda, dans une allusion claire à certaines zones ayant des difficultés à accéder à cet actif.

« Nous avons une production d'électricité à grande échelle, nous devons donc améliorer la distribution et le raccordement des foyers », a souligné le ministre.

Pour l'habitant Albino Domingos, les préoccupations restent les mêmes, allant du manque d'eau potable, d'électricité, de transports publics et d'un établissement d'enseignement supérieur.

Il a demandé au gouverneur Luís Nunes de trouver des solutions à au moins 50% des problèmes qui affectent Ramiros depuis plus de 15 ans.

Maria Correia, une autre habitante, a déclaré que le manque d'écoles publiques, de centres de formation professionnelle et d'hôpitaux est une préoccupation majeure pour les habitants, et a demandé une plus grande action de la part de l'administration locale pour résoudre ce problème.

La visite sur le terrain du gouverneur de Luanda a été marquée par l'observation du fonctionnement de l'Administration de Belas, de l'École Secondaire Ramiros, du Commandement de la Police de Belas, du Poste Médical de Barra do Kwanza, en plus de prendre connaissance de la situation actuelle de certaines infrastructures sociales de la commune de Cabolombo.

Avec plus d'un million d'habitants, la municipalité de Belas est formée par les communes de Ramiros, Morro dos Veados, Cabolombo et Barra do Kwanza.