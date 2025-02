Angola: Le ministre des R.E. réitère la pertinence du soutien chinois au pays

Luanda — Le ministre des Relations Extérieures (R.E.), Téte António, a réitéré, mercredi, la pertinence du soutien continu du gouvernement chinois dans l'exécution de la stratégie angolaise de diversification de l'économie.

Lors d'une rencontre avec l'ambassadeur de Chine, Zhang Bin, il a évoqué la nécessité de renforcer les actions axées sur la formation des cadres nationaux.

Le chef de la diplomatie angolaise a également rappelé les principaux sujets abordés lors de la récente réunion avec son homologue chinois à Johannesburg, où la dynamique des relations bilatérales sino-angolaises a figuré comme un élément central de l'agenda diplomatique.

La réunion a permis aux deux entités d'évaluer l'état actuel de la coopération bilatérale entre l'Angola et la Chine, en mettant l'accent sur son renforcement dans les domaines politique et diplomatique, économique et du développement durable.

À cet égard, ils ont analysé les progrès réalisés dans les projets financés par la Chine en Angola, avec un accent particulier sur les secteurs des infrastructures, de l'énergie et des transports, ainsi que l'identification de nouveaux partenaires pour accroître les investissements directs et les échanges commerciaux entre les deux nations.

L'audience s'inscrit dans le cadre du dialogue politico-diplomatique régulier entre l'Angola et la Chine, pays qui, au cours des dernières décennies, ont consolidé un partenariat stratégique, soutenu par des liens historiques et l'alignement des objectifs dans le cadre de la coopération bilatérale.

Les relations politiques et diplomatiques entre l'Angola et la Chine sont caractérisées par une forte articulation au sein du cadre multilatéral, notamment au sein des Nations Unies (ONU) et du Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC), organes où convergent les efforts pour matérialiser les agendas de développement et de stabilité régionale.

La Chine reste un partenaire stratégique de l'Angola, se distinguant par son rôle décisif dans la reconstruction et la modernisation des infrastructures, avec des capitaux investis à grande échelle dans la construction de routes, de ponts, de chemins de fer et de logements.

La coopération sino-angolaise conserve une dimension significative dans les secteurs de l'énergie et des mines, les entreprises chinoises jouant un rôle de premier plan dans l'exploration de ressources stratégiques et la mise en oeuvre de projets structurels.

En revanche, la Chine se positionne comme l'un des principaux marchés de destination du pétrole angolais, renforçant ainsi son statut de partenaire commercial de premier plan.

Le tissu socio-économique angolais enregistre également une présence significative de la communauté chinoise, composée de milliers de travailleurs engagés dans la matérialisation de projets structurants sur le territoire angolais, reflétant l'interdépendance croissante entre les deux pays dans le cadre de la coopération économique et commerciale.