Tunisie: Où sortir pendant Ramadan à Monastir et Mahdia ? Spectacles, musique et traditions à découvrir

Sous le thème "Mélodies et Encens", le Centre culturel universitaire de Monastir, en collaboration avec la délégation régionale des services universitaires et les établissements universitaires du gouvernorat, organise la 20e édition des soirées ramadanesques, du 5 au 15 mars 2025, avec une vision renouvelée et une programmation variée.

Les festivités débuteront le mercredi 6 mars avec la pièce de théâtre Comédie du restaurant, produite par le Centre culturel universitaire de Monastir, au foyer universitaire 3 Août. Parallèlement, l'artiste Ali Ouaz animera une soirée de chants soufis et de louanges au foyer universitaire Bassatine.

Le vendredi 7 mars, les étudiants du foyer universitaire Imam Mazri assisteront à une nouvelle représentation de Comédie du restaurant. Le lundi 10 mars, le conteur Khaled Chennane racontera les Histoires d'autrefois au foyer universitaire privé Meriem à Moknine, tandis qu'Ali Ouaz se produira au foyer universitaire Skanes.

Le mardi 11 mars, Khaled Chennane poursuivra son spectacle Histoires d'autrefois au foyer universitaire Bassatine. Par ailleurs, la troupe Jamilet El Hkaya jouera la pièce Bab El Arsh, mise en scène par Slim El Hammami, à la résidence universitaire Fetouma Bourguiba.

Le mercredi 12 mars, les étudiants de la résidence universitaire Ksar Hellal vivront une soirée musicale traditionnelle, tandis que ceux du foyer universitaire 3 Août profiteront d'un nouveau concert d'Ali Ouaz, qui se produira également le lendemain à la résidence universitaire Fetouma Bourguiba.

Le jeudi 13 mars, le foyer universitaire Skanes accueillera le spectacle conté La sagesse des aïeux avec le comédien Fawzi Lebben. En parallèle, la variété Ya Mazri, ouvre les portes débutera au foyer universitaire Imam Mazri et se poursuivra sur trois soirées.

Le vendredi 14 mars, les étudiants du restaurant universitaire 5 Septembre à Moknine auront rendez-vous avec la pièce Où es-tu ?, tandis qu'un nouveau spectacle de chants et louanges d'Ali Ouaz aura lieu à la résidence universitaire Ksar Hellal.

Bouchra Chaabani, directrice régionale des services universitaires pour Monastir et Mahdia, a indiqué à l'agence TAP que cette programmation riche en spectacles de théâtre, de musique soufie et traditionnelle, ainsi que la variété Ya Mazri, ouvre les portes, a été spécialement pensée pour les deux premières semaines de Ramadan. En effet, la majorité des étudiants quittent les foyers universitaires durant la seconde moitié du mois sacré. Nouveauté cette année : l'événement sera étendu aux foyers universitaires du gouvernorat de Mahdia, renforçant ainsi l'accès à la culture pour un plus grand nombre d'étudiants.