Afrique: Les Léopards de RDC déterminés à briller en 2025 avec la CAN et les éliminatoires du Mondial

Cette année, les Léopards ont du pain sur la planche. Qualifiés pour la CAN au Maroc en décembre prochain, ils ont aussi en tête l'obtention de leur ticket pour le Mondial 2026 qui se déroulera pour la première fois avec 48 équipes, organisé conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

La RDC espère une deuxième participation à la Coupe du monde. La seule et unique date de 1974, en tant que Zaïre, qui a été la première équipe d' Afrique subsaharienne à se qualifier pour le Mondial en Allemagne de l'Ouest (RFA).

En mars, les Congolais joueront la cinquième et la sixième journée avec une confrontation à domicile contre le Soudan du Sud avant de faire face à la Mauritanie. Pour le moment, la RDC pointe à la troisième place du groupe B derrière le Sénégal et le Soudan.

Un retour au premier plan

En pleine progression depuis deux ans, après une longue période de doutes, la RDC avait terminé quatrième de la dernière CAN en Côte d'Ivoire (janvier 2024). Pour sa vingtième participation au tournoi continental en décembre prochain, l'équipe est à la recherche d'un troisième sacre continental après 1968 et 1975.

Petit rappel : la RDC avait été battue en barrage de la Coupe du monde 2022 par le Maroc et était mal embarquée dans les éliminatoires de la CAN en Côte d'Ivoire. La fédération avait fait appel à Sébastien Desabre.

Le tournoi en terre ivoirienne avait été une réussite et l'équipe avait retrouvé des couleurs avec un collectif brillant. Pourtant, rallier la Côte d'Ivoire n'était pas dans les projets de Desabre et de la RDC. Le coach français avait en tête la CAN 2025 et le Mondial 2026 au moment où il prenait la sélection en main en août 2022.

Les Léopards ont validé leur ticket pour le Maroc en terminant en tête de leur groupe avec quatre victoires et deux défaites. Les voilà prêts à relever de nouveaux défis. « Nous avons une équipe capable de rivaliser avec les meilleures d'Afrique, mais il est essentiel de maintenir la discipline tactique et d'optimiser notre potentiel offensif », a récemment déclaré Sébastien Desabre. Le sélectionneur est connu pour mettre l'accent sur la cohésion collective.

Faire mieux qu'à la dernière CAN

Sébastien Desabre a testé de nouveaux joueurs lors de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2025 contre la Guinée en novembre dernier. La RDC s'était inclinée pour la première fois (1-0). « C'était la seule occasion de tourner l'effectif pour anticiper les deux journées de mars 2025 pour le Mondial 2026 », avait-il expliqué. Il avait ajouté : « On veut se projeter sur l'année 2025 en donnant du temps de jeu à de jeunes joueurs. Depuis deux ans et demi, on progresse et on donne le maximum. Il faut garder la tête haute et surtout continuer à se retrousser les manches avec tout le monde. »

La RDC sera certainement l'un des pays les plus attendus en 2025. Les Congolais iront au Maroc pour marquer les esprits. « Quand on s'engage dans une compétition, on essaye d'aller le plus loin possible. Notre objectif c'est de faire mieux qu'à la dernière CAN afin de hisser encore plus haut le drapeau de la RDC », a confié Sébastien Desabre lors d'un entretien sur Top Congo FM.

Pour l'heure, les Congolais ont l'intention de réussir leur qualification pour le Mondial 2026 avec six journées prévues cette année.