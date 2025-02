Sénégal: Le Communiqué du Conseil des Ministres de ce mercredi 26 février 2025

document

Le Chef de l'Etat, Son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE a présidé, ce mercredi 26 février 2025, la réunion hebdomadaire du Conseil des Ministres, au Palais de la République.

Dans le contexte de l'avènement du mois béni de Ramadan, le Président de la République a rappelé au Gouvernement, l'impératif d'assurer sur l'étendue du territoire national, l'approvisionnement correct des marchés en denrées et produits essentiels aux prix officiels fixés. En cette période particulière de dévotion et de ferveur religieuse, il a prié pour un Sénégal de paix, de prospérité et de solidarité et adressé ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs voeux à la Oummah Islamique. Il a adressé ses félicitations à l'Evêque de Thiès. Monseigneur André GUEYE, nommé Archevêque de Dakar. Il a informé le Conseil qu'il procédera, le jeudi 27 février 2025, à l'inauguration du Musée dédié au Prophète Mouhammad (PSL).

Le Chef de l'Etat a abordé la question de la paix et du développement de la région naturelle de Casamance. Il a saisi cette occasion pour saluer les efforts consentis par l'Etat afin de parvenir à la signature, à Bissau, le dimanche 23 février 2025, d'un accord de paix durable en Casamance. Il a remercié le Président de la République de Guinée Bissau, Son Excellence Umaro Sissoco EMBALO, pour son rôle déterminant de facilitateur et félicité le Premier Ministre Ousmane SONKO, pour le travail remarquable accompli dans le cadre de la réconciliation, de la paix et de la stabilité en Casamance.

Il a réitéré son ouverture et sa disponibilité à oeuvrer avec toutes les parties prenantes en vue d'asseoir une paix durable et la relance rapide des activités économiques et sociales en Casamance, indispensables à l'amélioration du bien-être des populations. Le nouveau plan intégré de développement durable de la Casamance dit Plan Diomaye pour la Casamance permettra alors, avec la paix retrouvée, de développer le põle-territoire économique Casamance conformément à la vision d'un Sénégal souverain, juste et prospère.

Par ailleurs, le Président de la République a demandé au Ministre en charge des Collectivités territoriales d'engager un dialogue constructif avec les acteurs territoriaux de chacun des huit pôles identifiés afin de mieux conduire le déploiement de cette réforme visant la transformation économique inclusive de nos territoires.

Le Chef de l'Etat est revenu sur la 9 édition de la Journée nationale de l'Elevage qu'il a présidée, le samedi 22 février 2025 à Kaolack, précédée par la cérémonie de lancement, la veille à Koungheul, du Projet de Mobilisation des Ressources en Eau du Bassin versant du Nianijia Bolong (PROMOREN). Il a remercié et félicité les autorités administratives, les élus locaux ainsi que les populations de Koungheul, Kaffrine, Kaolack et Fatick, pour leur accueil chaleureux et leur mobilisation exceptionnelle. Il a félicité le Gouvernement, notanunent le Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, le Ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, le Secrétaire d'Etat aux Coopératives et à l'Encadrement paysan pour la parfaite organisation des manifestations. Il a aussi adressé ses chaleureuses félicitations à tous les éleveurs du Sénégal au regard de leur contribution remarquable à la politique de souveraineté alimentaire et au développement économique et social du pays. Dès lors, il a indiqué au Gouvernement la nécessité de prendre en charge les doléances récurrentes formulées, sous forme de plan d'action, par les éleveurs et autres opérateurs du secteur de l'élevage et des productions animales, lors de cette importante journée de dialogue sectoriel sur la situation et l'avenir de l'élevage au Sénégal.

Dans la même lancée, le Président de la République a rappelé au Premier Ministre l'urgence de tenir avec toutes les parties prenantes, des concertations nationales devant aboutir à des solutions opérationnelles face à la lancinante question du vol de bétail. Il a instruit également le Premier Ministre à veiller à la finalisation, avant fin juin 2025, de tous les textes d'application du Code pastoral, en cohérence avec l'évaluation et l'actualisation de la loi d'orientation agrosylvopastorale. Il a invité, en outre, le Gouvernement à finaliser les études relatives au foncier pastoral, à renforcer les politiques d'amélioration génétique du cheptel et à optimiser les financements du secteur en impliquant les éleveurs, les opérateurs et les coopératives. Pour clore ce chapitre, il a demandé au Ministre en charge de l'élevage de faire le point, tous les trimestres, sur l'état d'exécution du plan d'action issu des recommandations de la 9 Journée nationale de l'élevage.

Le Chef de l'Etat a évoqué le lancement du New Deal technologique qu'il a présidé, le lundi 24 février 2025. La mise en oeuvre optimale de cette stratégie phare de l'Agenda national de Transformation va renforcer la souveraineté numérique du Sénégal, la digitalisation des services publics, l'expansion de l'économie numérique et le positionnement international de notre pays dans le développement des technologies de l'information et de la communication. Il a félicité le Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, et l'ensemble des acteurs de l'écosystème du numérique pour l'élaboration inclusive et collaborative des programmes et projets fondamentaux visant la transformation numérique du Sénégal. Il a souligné, dans la même dynamique, l'importance de consolider les partenariats entre l'Etat et les secteurs privés national et international afin de faciliter l'accés universel à Intermet, de développer les start-up et la formation professionnelle dans le secteur du numérique. Il a demandé au Ministre en charge du Numérique de promouvoir avec les Ministres concernés (éducation, enseignement supérieur et formation professionnelle), l'éducation populaire au numérique et le renforcement des capacités et compétences en la matière. Il a indiqué, également, l'importance de faire de l'Université virtuelle du Sénégal Cheikh Hamidou KANE. le socle et l'emblème du New Deal technologique-

Le Président de la République a rappelé l'urgence d'assurer la cohérence et l'interopérabilité des systèmes d'information de l'Etat, ainsi que la mise en place d'une

infrastructure publique numérique performante et résiliente avec une maitrise optimale du cyberespace et des données nationales dont l'hébergement doit être assuré au Sénégal. D'où la priorité à accorder aux projets concernant le cloud souverain, l'identité numérique unique et la numérisation du foncier pour promouvoir un aménagement cohérent du territoire. Il a Indiqué, en outre, la nécessité d'accompagner les projets prioritaires de développement de l'Intelligence artificielle qui doivent bénéficier d'une labellisation de référence à travers le Conseil national du Numérique. Par ailleurs, il a demandé au Premier Ministre de veiller à la mise en oeuvre d'un plan concerté et pragmatique de digitalisation intégrale des services publics afin de soutenir l'ancrage d'une administration efficace et transparente dans son action. Il a invité le Premier Ministre, le Ministre en charge du Numérique et le Ministre en charge de la Recherche et de l'Innovation à proposer des mécanismes et instruments de financement et de partenariat pour l'innovation technologique dans le numérique.

Le Chef de l'Etat a enfin demandé au Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique de rendre compte, tous les mois, en Conseil des Ministres, de l'état de mise en oeuvre de la nouvelle stratégie numérique du Sénégal: « le New Deal technologique ».

Dans sa communication, le Premier Ministre a fait le point de la mise en oeuvre du Plan Diomaye pour la Casamance (PDC) constitué de vingt-deux (22) mesures d'accompagnement arrêtées lors du Conseil interministériel tenu en octobre 2024, en faveur des déplacés de retour dans leur terroir. À cet égard, des financements ont été affectés à diverses réalisations à l'actif de l'Agence nationale pour la Relance des Activités en Casamance (ANRAC), du Centre national d'Action Antimine au Sénégal (CNAMS), du Commissariat à la Sécurité alimentaire et à la Résilience (CSAR), de la Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale (DGPSN), du Programme de Modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA), du Programme d'Urgence de Développement communautaire (PUDC), du Programme de Développement économique de la Casamance (PDEC) et du Comité régional de Solidarité des Femmes pour la Paix en Casamance (CRSFPC/USOFORAL).

Ces financements ont permis la réalisation de puits hydrauliques, l'appui à l'entreprenariat agricole des jeunes, la construction d'habitats, l'assainissement, la construction de salles de classe, la poursuite des activités de déminage, de cash transfer, de secours alimentaires ainsi que la poursuite du dialogue communautaire. Pour l'année 2025, outre ces partenaires techniques et financiers, les activités se poursuivront avec l'appui du Ministère de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, le Ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage en partenariat avec la société italienne BONFICHE FERRARESI, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et International Charity Organization (ICO).

Le Premier Ministre a invité le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intégration africaine et des Affaires Etrangères, à prendre les dispositions appropriées en vue d'accélérer les actions portant sur la satisfaction des besoins exprimés en actes de naissance et sur les opérations de déminage. Il a informé le Conseil qu'il convoquera prochainement une réunion interministérielle pour faire le point sur le niveau de réalisation des vingt-deux (22) mesures du Plan Diomaye pour la Casamance.

Par ailleurs, le Premier Ministre est revenu sur les mesures conservatoires et correctives que le Gouvernement entend mettre en oeuvre, au regard de la situation difficile des finances publiques, notamment la réduction du train de vie de l'Etat, la rationalisation des dépenses publiques et la mobilisation accrue de recettes fiscales. Il a demandé aux membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne et en particulier le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l'Economie du Plan et de la Coopération, le Ministre de l'Energie du Pétrole et des Mines, de prendre en charge les diligences requises pour l'application des mesures annoncées dans les délais fixés.

En outre, conformément aux directives du Chef de l'Etat, il prendra les dispositions idoines en vue de la redynamisation et du fonctionnement rigoureux des comités de trésorerie, de la dette publique et de modulation des dépenses publiques, mis en place au sein du Ministère des Finances et du Budget. Il veillera également aux arbitrages nécessaires au titre des projets à retenir dans la Loi de Finances rectificative et à la restructuration du portefeuille de projets convenu avec les principaux partenaires techniques et financiers du Sénégal.

Enfin, le Premier Ministre a rappelé l'importance attachée, dans l'agenda du Gouvernement pour un dialogue social permanent et sincère, à la première édition des rencontres Gouvernement-Organisations syndicales-Organisations d'employeurs, prévue ce jeudi 27 février 2025.

AU TITRE DES COMMUNICATIONS DES MINISTRES :

Le Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a fait la situation des travaux du barrage hydroélectrique de Sambangalou:

Le Ministre de l'Industrie et du Commerce a fait une communication sur l'approvisionnement du marché en denrées de première nécessité:

Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a fait le point sur l'organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026;

Le Ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage a fait une communication sur la campagne de l'arachide et sur la journée de l'élevage.

AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENATIRES, Le Conseil a examiné et adopté:

Le Projet de loi autorisant le Président de la République à signer l'Instrument d'adhésion aux statuts de la Banque de Commerce et de Développement de l'Afrique de l'Est et Australe (TDB):

Le Projet de loi autorisant le Président de la République à signer l'Instrument d'adhésion à l'Accord portant création de la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) signé, à Paris, le 29 mai 1999, tel que modifié le 22 aout 2012 et le 12 septembre 2013:

Le Projet de loi autorisant le Président de la République à signer l'Instrument d'adhésion de la Banque asiatique d'Investissement dans les Infrastructures (AllB):

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES, Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Au titre du Ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères :

Monsieur Papa DIOP, Conseiller des Affaires étrangères Principal de classe exceptionnelle, matricule de solde 602 570/J, précédemment Ambassadeur du Sénégal en Pologne, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal, auprès de Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso, en remplacement de Monsieur Mbaba Coura NDIAYE, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Abdoul Wahab AIDARA, Conseiller des Affaires étrangères Principal, matricule de Solde 604 130/L, précédemment Ambassadeur du Sénégal en Inde, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Donald J. TRUMP, Président des Etats Unis d'Amérique, en remplacement de Monsieur Mansour Elimane KANE:

Monsieur Paul Benoït Barka SARR, Conseiller des Affaires étrangères Principal. matricule de Solde 518 962/G, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d'Ivoire, en remplacement du Général Daouda NIANG, appelé à d'autres fonctions:

Monsieur Serigne Falilou DIOUF, Chancelier des Affaires étrangères Principal. matricule de solde 616 056/J, précédemment Deuxième Conseiller à l'Ambassade du Sénégal au Niger, est nommé Consul général de la République du Sénégal à Marseille. en remplacement de Monsieur Abdourahmane KOITA.

Le Ministre de la Formation professionnelle et technique, Porte-Parole du Gouvernement Amadou Moustapha Njekk SARRE