Afrique de l'Ouest: Bourse - Hausse de 29,022 milliards de FCFA de la capitalisation boursière globale de la BRVM ce 26 février 2025.

La capitalisation boursière globale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) à enregistré une hausse de 29,022 milliards de CFA.

Cette capitalisation s'est établie à 21 511,396 milliards de FCFA contre 21 482,374 milliards la veille. La hausse est consécutive à celle de la capitalisation du marché des actions. En effet, celle-ci a vu son niveau passer de 10 862,134 milliards FCFA la veille à 10 894,424 milliards FCFA ce mercredi 26 février 2025.

Quant à celle du marché des obligation, elle a connu une baisse de 3,268 milliards, s'établissant à 10 616,972 milliards FCFA contre 10 620,240 milliards FCFA le mardi 25 février 2025.

La valeur totale des transactions est remontée à 783,801 millions de FCFA contre 570,628 millions FCFA la veille.

Après leur forte chute de la veille, les trois indices phares remontent lentement la pente. L"indice composite a gagné 0,30% à 290,47 points contre 289,61 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il se retrouve avec une hausse de 0,34% à 146,41points contre 145,92 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a enregistré une progression de 0,86% à 123,61 points contre 122,56 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (plus 5,71% à 1 110 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 5,66% à 560 FCFA), Total Côte d'Ivoire (plus 4,84% à 3 355 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 3,70% à 2 385 FCFA) et SICABLE Côte d'Ivoire (plus 3,14% à 1 150 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 7,37% à 1 760 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 5,97% à 14 105 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 4,35% à 6 600 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 3,89% à 865 FCFA) et SAFCA Côte d'Ivoire (moins 3,70% à 780 FCFA).