Addis Abeba — Un atelier organisé par Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) en collaboration avec l'Union africaine sous le thème « Le rôle des communautés religieuses et des organisations éthiques dans la promotion de la justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par le biais de réparations » se déroule en Éthiopie.

Le thème de l'Union africaine (UA) en 2025 est « Les réparations pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine comme moyen de parvenir à la justice ».

Le thème vise à aborder les effets persistants du colonialisme, de l'esclavage et de la discrimination systémique contre les Africains et les personnes d'ascendance africaine. Il cherche à unir les Africains du continent et ceux qui vivent dans la diaspora dans leur quête de justice.

Lors de l'ouvertue de l'atelier, la vice-présidente de la CUA, Monique Nsanzabaganwa, a souligné que le thème de l'UA 2025 est un appel à l'action.

Elle a en outre souligné que la foi est une force puissante de changement et a exhorté les chefs religieux à l'utiliser à cet égard.

L'atelier aspire à mobiliser les organisations religieuses et éthiques, identifiant ainsi comment les communautés religieuses et les institutions éthiques peuvent mobiliser des ressources, sensibiliser et contribuer au programme plus large de réparation aux niveaux communautaire, national, régional et continental.

La traite transatlantique des esclaves, l'esclavage et la colonisation ont infligé des dommages profonds et durables aux Africains et aux personnes d'origine africaine, dont les effets se font encore sentir aujourd'hui.

Au niveau social et culturel, le déplacement forcé de millions d'Africains a brisé les communautés, démantelé les structures familiales et perturbé les institutions sociales.

Les coutumes, les langues et les identités traditionnelles ont été supprimées, ce qui a conduit à une désintégration culturelle qui a entravé la transmission du patrimoine aux générations futures.

Au niveau économique, l'esclavage et la colonisation ont dépouillé les nations africaines de leurs ressources et de leur main-d'oeuvre.

Les Africains réduits en esclavage ont alimenté la richesse des puissances coloniales tout en se voyant refuser une compensation, des droits et une dignité.

Les politiques coloniales ont exploité les ressources naturelles de l'Afrique au profit des Européens, laissant les économies appauvries et dépendantes.

Au niveau politique, la colonisation a dépouillé les nations africaines de leur souveraineté, imposant une gouvernance étrangère qui a démantelé les systèmes politiques traditionnels.

Les frontières imposées et les structures coloniales centralisées ont semé des divisions et des conflits.

Des dirigeants de différentes confessions, le vice-président de la CUA, des ambassadeurs et des représentants de différentes organisations régionales, continentales et internationales participent à l'atelier de deux jours.