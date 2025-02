Afrique: Les relations entre le continent et la Russie s'élargissent considérablement

Addis Ababa — L'ambassadeur d'Éthiopie, Genet Teshome Jirru, a rencontré Tatyana Dovgalenko, directrice du département du partenariat avec l'Afrique au ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie.

À cette occasion, Tatyana a expliqué que la création de son département au sein du ministère des affaires étrangères témoigne clairement du fait que les relations entre l'Afrique et la Russie s'élargissent et s'approfondissent de manière significative.

Elle a ajouté que la décision de créer ce département est le signe de la priorité et de l'engagement du gouvernement russe en faveur de la coopération multilatérale avec le continent africain.

Le département travaillera avec l'Union africaine et les communautés économiques régionales (CER), ainsi qu'avec les pays membres individuels, afin de garantir la synergie et l'efficacité, a souligné la directrice.

Pour sa part, l'ambassadeur Genet a salué la décision du ministère de créer le département et a exprimé l'espoir que la nouvelle structure permettra à la Fédération de Russie et à l'Afrique de renforcer leur coopération et leur partenariat dans l'intérêt mutuel et de faire progresser le multilatéralisme.

Le partenariat entre la Russie et l'Afrique doit tirer les leçons d'autres partenariats en termes de prise de décision au plus haut niveau et de mise en oeuvre des projets au niveau national afin de mieux utiliser les ressources et de mener à bien les projets conformément aux plans d'action convenus par les deux parties, a souligné l'ambassadeur Genet.