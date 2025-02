Afrique de l'Ouest: BRVM Investment Days à Londres - La nouvelle édition prévue le 18 avril prochain

La Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) revient à Londres pour le lancement très attendu de la nouvelle édition des « Brvm Investment Days ».

Selon un communiqué de presse, désormais incontournable dans le calendrier des investisseurs internationaux, les Brvm Investment Days se tiendront le 8 avril 2025 à la Bourse de Londres. Ce roadshow, explique-t-on, est l'occasion parfaite de découvrir en profondeur le paysage des affaires et des investissements en Afrique de l'Ouest, en favorisant le dialogue stratégique entre les acteurs des marchés financiers régionaux de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) et les investisseurs internationaux.

Sur invitation uniquement, cette tournée sur le thème « Explorer les opportunités d'investissement de portefeuille dans la région de l'Uemoa » présente les perspectives régionales d'investissement et des secteurs économiques clés, notamment les télécommunications, les services financiers, l'agriculture et l'énergie.

Selon la même source, les Brvm Investment Days visent également à renforcer l'intégration régionale et à mettre en évidence la diversification économique et les opportunités de croissance au Bénin, pays à l'honneur. Le Bénin sera mis en lumière, alors que le gouvernement s'efforce de revitaliser l'économie du pays et d'attirer les investissements étrangers dans des secteurs populaires tels que le tourisme et l'industrie manufacturière.

Le pays se concentre sur les partenariats public-privé, la création d'emplois et les stratégies de marketing et de promotion. Le Directeur Général de la Brvm, Dr Edoh Kossi Amenounvé, soulignant le succès significatif de la Brvm, a précisé pourquoi le moment était venu d'investir dans la région. « La Brvm a connu une deuxième année consécutive d'amélioration et a consolidé sa position de cinquième plus grande bourse d'Afrique.

L'évolution positive de notre capitalisation boursière globale a renforcé le poids de la Brvm dans l'économie régionale, puisqu'elle représente désormais environ 15,12 % du Pib, contre 9,17 % en 2012. En effet, la Brvm offre des rendements de plus de 8 % sur le marché des actions et d'environ 6 % en moyenne sur le marché obligataire, ce qui attire de plus en plus d'investisseurs. », a-t-il dit.

À la suite de la conférence, le 9 avril, des tables rondes axées sur la finance verte et la finance islamique auront lieu. Les Brvm Investment Days sont le rendez-vous incontournable pour les investisseurs institutionnels, les conseillers en investissement, les conseillers d'entreprise et les banquiers, les autorités politiques et économiques, les acteurs financiers du marché de l'Uemoa, et la diaspora africaine. Les éditions précédentes à Paris, New York, Dubaï et Johannesburg ont rassemblé une centaine d'investisseurs et de financiers dans chaque ville et ont connu un grand succès.