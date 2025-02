Cameroun: Affaire Ouandié - Aston Kelman interpelle les médias et condamne la recherche du buzz à tout prix

L'affaire Ouandié continue de susciter des réactions vives, et cette fois, c'est l'écrivain et essayiste Gaston Kelman qui exprime son indignation. Profondément choqué par les récents développements, Kelman a interpellé les médias, qu'il accuse de privilégier le buzz au détriment de l'éthique journalistique.

Dans un contexte où les débats autour de l'affaire Ouandié prennent une tournure de plus en plus polémique, Gaston Kelman a tenu à rappeler l'importance de la responsabilité médiatique. Selon lui, certains médias cherchent à attiser les tensions en exploitant des sujets sensibles pour générer de l'audience, sans considération pour les conséquences sociales et politiques.

« Je suis d'avis avec lui sur la réponse par la violence physique ou les menaces. Surtout pas ! », a déclaré Kelman, faisant référence à une position qu'il partage avec d'autres voix critiques. Il insiste sur le fait que la meilleure réponse à l'ignominie, que certains qualifient de liberté d'expression, doit être pédagogique et véhémente, mais surtout verbale.

Pour Kelman, il est essentiel de privilégier le dialogue et l'argumentation plutôt que la violence ou les menaces. « Il faut répondre à l'ignominie avec des mots, des idées et des faits. La violence ne fait qu'envenimer les situations et détourne l'attention des véritables enjeux », a-t-il ajouté.

Cette prise de position intervient dans un climat tendu, où les débats sur l'affaire Ouandié divisent l'opinion publique. Les médias, souvent accusés de sensationalisme, jouent un rôle clé dans la manière dont ces débats sont perçus et amplifiés. Kelman appelle donc à une couverture médiatique plus responsable, qui privilégie l'information factuelle et équilibrée plutôt que la recherche du buzz à tout prix.

L'écrivain a également souligné l'importance de préserver la liberté d'expression, tout en rappelant que cette liberté s'accompagne de responsabilités. « La liberté d'expression est un droit fondamental, mais elle ne doit pas servir de prétexte pour propager la haine ou la désinformation », a-t-il déclaré.

En conclusion, Gaston Kelman invite les médias, les citoyens et les acteurs politiques à adopter une approche plus constructive dans le traitement de l'affaire Ouandié. Selon lui, c'est en privilégiant le dialogue et en évitant les pièges du sensationalisme que l'on pourra apaiser les tensions et avancer vers des solutions durables.