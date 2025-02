Sénégal: Secteur de l'élevage et du numérique - Les directives de Diomaye au gouvernement

Le Chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Diakhar FAYE a présidé, hier mercredi 26 février 2025, la réunion hebdomadaire du Conseil des Ministres, au Palais de la République.

Au cours de cette réunion, il a donné un certain nombre de directives à son gouvernement notamment en ce qui concerne le secteur de l'élevage et celui du numérique.

En conseil des ministres hier, mercredi 26 février, le Chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye est revenu sur la 9eme édition de la Journée nationale de l'Elevage qu'il a présidée, le samedi 22 février 2025 à Kaolack, précédée par la cérémonie de lancement, la veille à Koungheul, du Projet de Mobilisation des Ressources en Eau du Bassin versant du Nianijia Bolong (PROMOREN).

Il a remercié et félicité les autorités administratives, les élus locaux ainsi que les populations de Koungheul, Kaffrine, Kaolack et Fatick, pour leur accueil chaleureux et leur mobilisation exceptionnelle. Il a félicité le Gouvernement, notamment le Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, le Ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, le Secrétaire d'Etat aux Coopératives et à l'Encadrement paysan pour la parfaite organisation des manifestations.

Il a aussi adressé ses chaleureuses félicitations à tous les éleveurs du Sénégal au regard de leur contribution remarquable à la politique de souveraineté alimentaire et au développement économique et social du pays. Dès lors, il a indiqué au Gouvernement, la nécessité de prendre en charge les doléances récurrentes formulées, sous forme de plan d'actions, par les éleveurs et autres opérateurs du secteur de l'élevage et des productions animales, lors de cette importante journée de dialogue sectoriel sur la situation et l'avenir de l'élevage au Sénégal.

Dans la même lancée, le Président de la République a rappelé au Premier Ministre l'urgence de tenir avec toutes les parties prenantes, des concertations nationales devant aboutir à des solutions opérationnelles face à la lancinante question du vol de bétail. Il a instruit également le Premier Ministre à veiller à la finalisation, avant fin juin 2025, de tous les textes d'application du Code pastoral, en cohérence avec l'évaluation et l'actualisation de la loi d'orientation agrosylvopastorale.

Il a invité, en outre, le Gouvernement à finaliser les études relatives au foncier pastoral, à renforcer les politiques d'amélioration génétique du cheptel et à optimiser les financements du secteur en impliquant les éleveurs, les opérateurs et les coopératives. Pour clore ce chapitre, il a demandé au Ministre en charge de l'élevage de faire le point, tous les trimestres, sur l'état d'exécution du plan d'actions issu des recommandations de la 9 Journée nationale de l'élevage.

LA NÉCESSITE D'ACCOMPAGNER LES PROJETS PRIORITAIRES DE DÉVELOPPEMENT DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Parlant du numérique, le Président de la République a rappelé l'urgence d'assurer la cohérence et l'interopérabilité des systèmes d'information de l'Etat, ainsi que la mise en place d'une infrastructure publique numérique performante et résiliente avec une maitrise optimale du cyberespace et des données nationales dont l'hébergement doit être assuré au Sénégal.

D'où la priorité à accorder aux projets concernant le cloud souverain, l'identité numérique unique et la numérisation du foncier pour promouvoir un aménagement cohérent du territoire. Il a indiqué, en outre, la nécessité d'accompagner les projets prioritaires de développement de l'Intelligence artificielle qui doivent bénéficier d'une labellisation de référence à travers le Conseil national du Numérique. Par ailleurs, il a demandé au Premier Ministre de veiller à la mise en oeuvre d'un plan concerté et pragmatique de digitalisation intégrale des services publics afin de soutenir l'ancrage d'une administration efficace et transparente dans son action.

Il a invité le Premier Ministre, le Ministre en charge du Numérique et le Ministre en charge de la Recherche et de l'Innovation à proposer des mécanismes et instruments de financement et de partenariat pour l'innovation technologique dans le numérique.

Le Chef de l'Etat a enfin demandé au Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique de rendre compte, tous les mois, en Conseil des Ministres, de l'état de mise en oeuvre de la nouvelle stratégie numérique du Sénégal: « le New Deal technologique ».