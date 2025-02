Les jeunes élèves des écoles primaires du Sénégal font face au monde. L'Inspection d'académie (IA) de Kaolack, sur instruction du ministère de l'Éducation nationale, a lancé hier, mercredi 26 février 2025, un concours de confection de la mascotte devant illustrer les prochains Jeux olympiques de la jeunesse, les "JOJ Dakar 2026".

Les trois (3) candidates retenues pour concours de confection de la mascotte des prochains Jeux olympiques de la jeunesse, les "JOJ Dakar 2026", toutes des filles venant des divers établissements couverts par l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Kaolack, ont été surprises hier, au centre de l'école primaire "Guédel Mbodj", entrain de s'affairer autour de ce sujet. Comme c'est d'ailleurs le cas dans toutes les autres IEF de la région.

Selon l'inspecteur Assane Badji, de surcroît secrétaire général de l'IEF de Kaolack commune, "cette compétition est une commande du ministère de l'Éducation nationale qui a été envoyée à toutes les Inspections académiques du pays. Il s'agit d'un concours de dessins de la mascotte devant illustrer les prochains jeux olympiques "Sénégal 2026". Une occasion de permettre aux jeunes talentueux du cycle primaire de pouvoir s'inscrire et d'y participer. Il s'agit aussi de laisser libre cours aux élèves, de s'inscrire, de s'autoévaluer et de voir selon leurs propres potentialités. On leur a expliqué le thème, de quoi il s'agit réellement, c'est-à-dire une mascotte qui, en 2026, pourra être retenu pour illustrer les jeux olympiques (de la jeunesse) de 2026. Sans aucune influence, des élèves ont postulé".

Ainsi, pour le représentant de l'IA de Kaolack, le travail ne se limite pas qu'à l'organisation du concours. Une fois cette partie terminée, les copies seront scellées et renvoyées à l'IA. Il a, en outre, ajouté que l'idée générale de ce concours, comme indiquée par le ministre de l'Éducation nationale, est surtout de faire participer de manière inclusive tous les apprenants dans le processus de préparation des jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) qui se dérouleront l'année prochaine au Sénégal.

L'inspecteur Assane Badji a poursuivi que "c'est une façon d'impliquer nos jeunes élèves, nos apprenants, de contribuer à ce projet, car c'est un événement qui est réservé à la jeunesse. L'objectif, c'est d'abord de produire une mascotte qui va répondre aux attentes de la commande. Et si l'une de leurs productions est retenue, elle servira sans doute à illustrer les jeux".

Ainsi, sans aucune idée sur les récompenses mises en jeu pour honorer les futurs lauréats, le secrétaire général de l'IEF de Kaolack estime qu'il y en aura certainement. Mais, souligne-t-il, "l'importance est de marquer l'histoire car rien que d'être retenu dans cette compétition est un grand honneur pour un élève et un signe de réussite".

Il faut cependant ajouter qu'au-delà du concours, la contribution des jeunes apprenants aux prochains jeux olympiques est aussi élargie à d'autres activités de sauvegarde et maintien de l'environnement, du cadre de vie, mais également d'autres programmes de nature culturelle et sportive, histoire d'identifier les meilleurs talents et ensuite pouvoir les éclore.