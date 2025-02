Londres! — "SUNA" a appris que les vidéos diffusées mercredi par les media de lamilice Janjaeeed selon les quels une délégation représentant son nouveau front, "Institution -Taasis", a tenu des réunions au Parlement britannique, était composée de membres affiliés à la milice, dont la plupart résident en Grande-Bretagne et possèdent sa nationalité ou les nationalités européenne et américaine, et certains d'entre eux ont participé aux récentes réunions de la milice à Nairobi pour annoncer ce qu'on appelle un gouvernement parallèle.

Parmi eux se trouvaient Suleiman Sandal et Jibril Adam, qui ont quitté le Mouvement pour la justice et l'égalité après avoir été attirés par le chef de la milice Hemedti, et Walid Madibo, connu pour son association avec la milice pour des raisons tribales et régionales.

La députée Rachel Maskell, présidente du groupe parlementaire pour le Soudan et le Soudan du Sud, qui a comparu à la réunion avec ces éléments dans l'une des salles du Parlement britannique, a déclaré qu'elle avait été invitée à prendre la parole à une réunion à laquelle participaient des Soudanais pour clarifier le point de vue du groupe sur la crise soudanaise.

Elle a déclaré qu'elle ne connaissait pas l'identité des Soudanais présents et que son bureau n'était pas en mesure de le vérifier.

Elle a souligné que sa position est contre la milice et les violations qu'elle commet, et exige qu'elle soit tenue pour responsable de cela.

La députée Maskall a participé mardi à une séance de questions et réponses au Parlement sur le Soudan et a interrogé le ministre britannique des Affaires étrangères sur le rôle des acteurs extérieurs dans la crise, avides des ressources du Soudan et de son emplacement stratégique. Elle a parlé de l'implication des Émirats arabes unis dans le soutien à la milice.

Elle a également évoqué le rôle des mercenaires étrangers dans la guerre et a posé des questions sur le rôle de la Grande-Bretagne pour y faire face, mais la ministre n'a pas fourni de réponses spécifiques à ses questions.

Un certain nombre de membres de la communauté soudanaise en Grande-Bretagne avaient écrit à la députée pour protester contre l'accueil de miliciens, et elle a fourni ces éclaircissements.

M. Abdallah Abu Garda, président de l'Union des Ligues du Darfour, a décrit ce que la propagande des milices a diffusé comme une mesure provocatrice envers les victimes du génocide et du nettoyage ethnique et une violation des règles et règlements du Parlement.

Il est à noter que la visite du Parlement britannique est accessible aux touristes et aux visiteurs.

Il existe également des particuliers et des entreprises travaillant dans le domaine des relations publiques qui organisent des activités au Parlement en échange d'une compensation financière.