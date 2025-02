Algérie: Contrat Sonatrach-Sinopec - Alnaft reçoit une délégation de la compagnie chinoise

Alger — Une délégation de la société chinoise Sinopec a été reçue, jeudi à Alger, par l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft), en présence de son président, Mourad Beldjehem, pour discuter des prochaines étapes du contrat signé entre Sonatrach et la compagnie chinoise pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures dans la zone d'exploration de Hassi Berkane Nord, indique un communiqué d'Alnaft.

"Lors de cette rencontre, les deux parties ont discuté des prochaines étapes opérationnelles, notamment en matière de planification des travaux d'exploration et d'évaluation du potentiel pétrolier et gazier de la région. Les échanges ont également porté sur les meilleures pratiques en matière de technologies d'exploration et de développement durable, dans le respect des normes environnementales en vigueur", précise la même source.

A cette occasion qui marque "une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération énergétique entre l'Algérie et la Chine", M. Beldjehem a "réitéré l'engagement d'Alnaft à soutenir ce projet ambitieux, qui s'aligne avec les objectifs nationaux de maximiser la valorisation des ressources en hydrocarbures et d'attirer des investissements étrangers dans le secteur énergétique", ajoute Alnaft.

Constituant "une nouvelle étape dans le renforcement des relations bilatérales entre l'Algérie et la Chine, tout en ouvrant des perspectives prometteuses pour le développement du secteur énergétique algérien", la visite de la délégation de haut niveau de Sinopec, intervient suite à la signature récente du contrat stratégique entre Sonatrach et Sinopec pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures dans la zone d'exploration de Hassi Berkane Nord.

Conformément à la loi sur les hydrocarbures en vigueur, la signature dudit contrat est intervenue suite à l'accord marqué par Alnaft , ainsi que l'acte d'attribution sur le périmètre Hassi Berkane Nord délivré à Sonatrach et Sinopec, en date du 19 février 2025.