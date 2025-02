Afrique du Nord: La visite du président du Sénat français dans les territoires occupés du Sahara occidental condamnée

Alger — L'Assemblée populaire nationale (APN) a exprimé sa ferme condamnation et sa profonde indignation suite à la visite du président du Sénat français dans les territoires occupés du Sahara occidental, la qualifiant de "grave dérive de l'extrême droite" et de "violation flagrante du droit international et des résolutions des Nations Unies".

L'APN a estimé, dans un communiqué publié mercredi, que la visite du président du Sénat français au Sahara occidental occupé constituait "une grave dérive de l'extrême droite qui désormais domine la scène politique française et une violation flagrante du droit international et des résolutions onusiennes pertinentes".

Cette visite intervient dans "le contexte des tentatives manifestes de la vieille école colonialiste", qui s'est emparée des institutions françaises, visant à conférer "une légitimité factice à l'occupation marocaine", ajoute le communiqué.

Cette visite est une violation du droit international et de la légalité internationale et va à l'encontre de la volonté du peuple sahraoui et de son droit à l'autodétermination, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations Unies, soutient l'APN.

Et d'ajouter que "cette attitude révèle la poursuite des politiques coloniales révolues qui bafouent les principes de la légalité internationale et le statut juridique du Sahara occidental en tant que

territoire non autonome en attente de décolonisation sous l'égide des Nations Unies".