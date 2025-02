Afrique: L'ONU exhorte les gouvernements à placer le leadership féminin au cœur des résolutions

A l’approche de la Journée Internationale des Droits des Femmes célébrée le 8 mars de chaque année, les Nations Unies appellent les gouvernements du monde entier à agir avec résolution et détermination pour toutes les femmes et les filles.

Selon l’ONU, pour combler les écarts entre les sexes à l’échelle mondiale d’ici 2030, il faudra investir 360 milliards de dollars par an, mais le coût de l’inaction est plus élevé.

Dans une note rendue publique le 25 février, l’organisme international a détaillé les six actions que pourraient appliquer les gouvernements afin de changer la donne et de faire bouger les choses, tout en plaçant le leadership des jeunes femmes et des adolescentes au cœur de tous les efforts.

Ainsi, l’ONU estime que la révolution numérique pour toutes les femmes et les filles est nécessaire, car la réduction de la fracture numérique entre les sexes pourrait permettre d’économiser 500 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années.

Il y a aussi la fin de la pauvreté. Pour les Nations Unies, près d’une femme sur dix vit dans l’extrême pauvreté. Les services publics et la protection sociale multiplient les débouchés économiques et développent la sécurité des femmes.

Par conséquent, les gouvernements devraient investir dans les budgets nationaux pour renforcer la protection sociale, les services publics, en particulier les services de soins, afin de donner aux femmes une chance égale de prospérer et de lutter contre la pauvreté.

À cela s’ajoute, la fin de la violence exercée sur les femmes et les filles. L’ONU indique qu’une femme sur trois subit des violences au cours de sa vie. Avec les nombreuses lois qui existent déjà au niveau mondial, elle estime qu’elles sont souvent mal appliquées et les investissements dans les stratégies de prévention font défaut.

Dès lors, les gouvernements doivent adopter, mettre en œuvre et financer des lois et des politiques nationales qui prévoient une impunité zéro en matière de violence à l’égard des femmes et soutenir les organisations locales de femmes.

Toujours parmi ces actions, y figure la volonté d’appliquer un pouvoir décisionnel plein et égalitaire pour toutes les femmes et les filles. Partout dans le monde, les décisions qui affectent la vie des femmes sont encore prises en grande majorité par les hommes. « C’est non seulement injuste, mais c’est aussi inefficace » assure l’Organisation des Nations Unies.

Pour remédier à cette situation, elle plaide pour l’application des mesures spéciales temporaires afin d’accroître le nombre de femmes à des postes de décision dans la politique, dans les entreprises et dans les institutions.

Il est clair qu’on ne peut pas parler de leadership féminin sans y inclure la paix et la sécurité, c’est pourquoi l’ONU exhorte les gouvernements à adopter des plans nationaux entièrement financés pour accroître la participation significative des femmes à tous les aspects de la paix et de la sécurité et à financer les organisations de femmes dans les situations de crise et de conflit.

Et pour couronner le tout, l'application de la justice climatique représente actuellement un des défis les plus importants à l'échelle mondiale.

« Alors que la crise climatique et la perte de la biodiversité s’accélèrent, les femmes et les filles, particulièrement celles des communautés rurales et autochtones, en subissent les effets dévastateurs de plein fouet » affirme l’ONU.

À cet égard, elle souligne qu’il est crucial que les gouvernements fassent des droits des femmes et des filles et de leur leadership dans l’action climatique une priorité en investissant davantage dans les emplois verts et dans leur accès à ces emplois, notamment dans les secteurs des soins, de l’agriculture durable et des énergies renouvelables.