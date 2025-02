Congo-Brazzaville: Journée internationale de la langue maternelle - La population exhortée à valoriser ses langues

Les exposés, la prestation en langue maternelle des écoles invitées et la remise du trophée Joseph-Tchiamas pour la promotion des langues maternelles ont été les principales attractions de la 25e édition de la de la Journée internationale de la langue maternelle, célébrée en différé le 25 février au musée cercle africain de Pointe-Noire.

«Les langues comptent : célébration du jubilé de la Journée internationale de la langue maternelle » tel a été le thème de l'activité instituée depuis 2000 par l'Unesco pour réaffirmer son engagement en faveur de la diversité linguistique. Par ce biais, l'institution onusienne invite ses Etats membres à célébrer la journée dans autant de langues que possible.

Chardin Alphonse Nkala, directeur général des Arts et Lettres et président du Comité culturel de la Fondation musée Cercle africain, a indiqué que « Nous devons faire des efforts à parler nos langues et à les parler avec nos enfants et tous ceux qui sont autour de nous. Ce n'est qu'en cela qu'on peut en assurer leur pérennisation ».

Intervenant au nom des partenaires de l'activité, Sosthène Ben Kavada de la Société internationale de linguistique (SIL) Congo, a insisté sur le désir impérieux d'impliquer toutes les couches sociales dans l'organisation de cette journée pour relever le défi de la valorisation de nos langues.

Directeur départemental du Patrimoine et des Archives, Gustave Mavoungou a déploré le fait que même au niveau de la cellule familiale, la pratique de la langue maternelle devient de plus en plus une démarche inacceptable au profit de la langue française et d'autres langues étrangères, quand bien même la Francophonie nous demande à enrichir le français des langues maternelles. « Il est utile et plus que nécessaire de nous interroger sur l'avenir de la langue comme patrimoine qui mérite d'être protégé, d'être vulgarisé et d'être transmis aux générations futures », a-t-il ajouté.

Les exposés présentés par le président de la SIL, Fréderic Pambou, président du Centre d'études et des civilisations Loango ainsi qu' Arnaud Mitamona du Conseil supérieur des églises de réveil du Congo ont édifié le public sur le thème de l'activité. Les différents exposants ont insisté sur la prise de conscience par plusieurs communautés linguistiques au Congo d'utiliser la langue maternelle et d'en assurer la vitalité.

En effet, de nombreuses études menées prouvent que les langues sont essentielles pour l'éducation et le développement durable, car elles façonnent la manière dont les gens apprennent, communiquent et s'engagent dans la société. Le monde est de plus en plus conscient de la richesse de sa diversité culturelle, linguistique ainsi que de sa biodiversité et des liens qui l'unissent. D'où la nécessité de protéger et de préserver cette diversité face à son déclin progressif est de plus en plus reconnue, étant donné que la langue est le principal vecteur de transmission des connaissances. Elle est un don de Dieu à l'homme. Elle est sacrée, renferme l'essentiel des valeurs culturelles d'un peuple.

Organisateur du concours de poésie en langue maternelle en milieu juvénile et scolaire, le Cercle culturel pour enfants a reçu le trophée Joseph-Tchiamas pour la promotion des langues maternelles. Créé en 1997, ce Cercle initie et forme les enfants dans les différentes disciplines culturelles comme le théâtre, la danse, le chant, la musique, le conte...Il organise aussi plusieurs autres activités dédiées aux jeunes et aux enfants.

« Ce trophée est comme un message d'espoir que nous avons reçu. Cela prouve que notre travail entamé depuis 1997 n'est pas vain et ne passe pas inaperçu. Notre joie est d'autant plus grande de voir la Fondation musée Cercle africain et ses différents partenaires reconnaître notre mérite. Cela nous donne encore plus de courage d'aller encore de l'avant. C'est pour moi aussi l'occasion de lancer la 4e édition du concours de poésie en langue maternelle qui cette année sera couplé à l'organisation de la première édition du concours des danses traditionnelles en milieu juvénile et scolaire », a t-il conclu.

La remise des attestations de participation aux différents partenaires ayant rendu possible l'organisation de l'activité a mis fin à ces retrouvailles culturelles dediées aux langues maternelles.