Congo-Brazzaville: Arts de scène - Le festival Racont'Arts se termine en apothéose

Ouverte le 22 février au Centre de ressources du conte et des arts de l'oralité à Cote Matève, dans le 6e arrondissement de Pointe-Noire, Ngoyo, la troisième édition du festival Racont'arts a pris fin le 25 février après une serie d'activités dediées au conte et aux arts voisins.

Pendant quatre jours, plus d'une dizaine d'activités ont été organisées par la compagnie de conte Africa Graffitis au Centre de ressources du conte de Cote Matève à Ngoyo, à la Galerie d'art et restaurant Moyà, chez Bani Espace 37 degrés, au Rocher des âges, à l'Institut français du Congo (IFC) et au musée Cercle africain. Des activités initiées pour dire au public que le conte et les arts de l'oralité ont encore quelque chose à léguer à la postérité.

Les réjouissances culturelles ont commencé le 22 février au Centre de ressources du conte et des arts de l'oralité, avec la poésie, la lecture et les performances, sans oublier le carnaval qui a égayé le public. A ces activités, se sont ajoutés la balade d'exposition photo contée avec Sophie Gillmann, photographe, et le début de la création de la fresque murale par l'artiste-peintre Florence Mbilampassi suivi de la conférence « Eduquer par le conte » et « Rencontre un auteur un livre » avec la conteuse française Catherine Le Guern, chercheuse au Centre national de la recherche scientifique. Les chants et danses traditionnelles avec la troupe Tam Tam de Pointe Noire, La nuit du conte à l'IFC avec la conteuse française Catherine Le Guern, mais aussi les conteurs et conteuses Gianny Golden Kongo, Gilbert Mabiala, Rock Baloukou, David Malonga... ont ponctué la journée inaugurale.

Le deuxième jour a été consacré à la balade au village Cote Matève vers la mer, avec poésies et lectures, performances, carnaval et un spectacle de marionnettes géantes avec Zouber Aïdara. En soirée a eu lieu la rumba en live au Restaurant Moyà puis la « Soirée Diatigui show » avec le Sénégal, pays à l'honneur, avec la participation de Jorus Mabiala, au Rocher des âges.

Le 24 février a été organisé au Centre de ressources du conte et des arts de l'oralité le salon du livre jeunesse avec les éditions Wawa suivie de la conférence « Transmettre oralement les valeurs par le conte », animée par Dr Michel Mankessi, enseignant-chercheur, maître de conférence à l'Université Marien-Ngouabi. En soirée, le public a assisté au spectacle alliant ballet, théâtre, poésie "Je tisse ma peau" d'Hugues Eta Yi-Nkwel. Un spectacle inédit mis en scène par Jorus Mabiala et le chorégraphe Odilon Mbemba. La déambulation nocturne en musique à la bougie au village Cote Matève a bouclé cette journée riche en activités.

Lors de la dernière journée du festival, le 25 février, les Tam Tam de Pointe-Noire ont pris part à la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle au musée Cercle africain. La soirée a été enchaînée avec au programme conte, poésie, performance, chants au Centre de ressources du conte et des arts de l'oralité. La fin de l'expo performance de Florence Mbilampassi, l'atelier Jorus(Théâtre-conte) avec Jorus Mabiala, l'atelier danse Ngwakatur et danse Mbochi avec Odilon Mbemba chez Bani Espace 37 degrés, village de Cote Matève, près du Centre de ressources et la soirée cinéma avec la projection du film de Sophie Gillmann ont été les dernières activités du festival Racont'arts.

Signalons que ce festival a été créé en Algerie, il ya plus de vingt ans, avec la particularité de donner vie au village par le biais du conte et de rapprocher les conteurs de la population. Depuis trois ans, il se tient au Congo grâce au conteur Jorus Mabiala qui a initié la version locale de ce grand rassemblement culturel.

.