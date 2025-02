Le Gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) et la communauté humanitaire lancent ce jour le Plan de réponse aux besoins humanitaires 2025, afin de mobiliser 2,54 milliards de dollars.

Cette enveloppe est cruciale pour fournir une aide vitale à 11 millions de personnes - dont 7,8 millions de déplacés internes, l'un des niveaux les plus élevés au monde - parmi les 21,2 millions de Congolais affectés par des crises multiples : conflits armés, catastrophes naturelles et épidémies.

Le lancement du Plan de réponse aux besoins humanitaires pour la RDC intervient dans un contexte particulier de polycrise multidimensionnelle d'une ampleur inédite, qui combine trois éléments déstabilisateurs majeurs : d'une part une spirale de violence qui s'étend de l'Ituri au Tanganyika ; d'autre part la présence d'une autorité de facto dans des zones clés du Nord-Kivu et du Sud-Kivu - deux provinces où les besoins humanitaires sont très importants ; et enfin une crise majeure du financement de la réponse humanitaire.

« Tous les signaux d'alerte sont au rouge. Mais même face à ces défis énormes, l'action humanitaire démontre chaque jour son efficacité pour sauver des vies. Notre seule mission est de porter assistance aux populations les plus vulnérables, où qu'elles se trouvent. Nous devons nous adapter pour continuer à fournir cette aide vitale, sans jamais compromettre les principes fondamentaux qui guident l'action humanitaire : neutralité, impartialité, indépendance et humanité », déclare Bruno Lemarquis, Coordonnateur humanitaire en RDC.

En 2025, la réponse humanitaire vise à satisfaire les besoins les plus urgents et à alléger les souffrances des personnes affectées en apportant une assistance rapide, efficace et adaptée aux contextes les plus critiques. Le plan prévoit, par exemple, de prendre en charge 1,5 million d'enfants souffrant de malnutrition aiguë, de garantir l'accès à l'eau potable pour cinq millions de personnes, et de lutter contre des épidémies telles que le choléra, la rougeole et le Mpox.

Parallèlement, le plan soutiendra le retour des familles déplacées, la relance des moyens de subsistance, et la préparation aux chocs climatiques. Dans un contexte marqué par des violences extrêmes, la protection des civils et des plus vulnérables, tels que les femmes et les enfants, restera une priorité absolue dans toutes les interventions.

Cependant, la forte diminution des contributions met en péril l'aide humanitaire. En 2024, grâce à un financement record de 1,3 milliard de dollars, 7,1 millions de personnes ont pu bénéficier d'une assistance humanitaire. En 2024, la contribution des États-Unis d'Amérique, l'un des principaux bailleurs de l'aide humanitaire, a couvert 70 % du financement du plan de réponse humanitaire en RDC.

"Nous sommes à un moment charnière. Sans une mobilisation internationale accrue, les besoins humanitaires exploseront, la stabilité régionale sera davantage menacée, et notre capacité d'intervention sera gravement compromise », souligne M. Lemarquis.

La communauté humanitaire appelle le Gouvernement congolais, la communauté internationale, et les partenaires humanitaires nationaux et internationaux à un sursaut collectif pour, ensemble, mettre en oeuvre ce plan de réponse avec les moyens, les accès et les soutiens nécessaires. « L'assistance humanitaire est essentielle pour sauver des vies. Toutefois, elle n'est pas la solution. Les véritables solutions sont avant tout politiques et résident dans des actions ciblées et durables pour s'attaquer aux causes profondes des conflits », rappelle M. Lemarquis.