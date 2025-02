Gambie: Dépôt du rapport d'enquête sur les produits pétroliers de 30 millions de dollars US

Tandis que l'Assemblée Nationale s'apprête à entamer sa première session ordinaire de l'année législative 2025, le rapport d'enquête des Commissions Mixtes des Finances et Comptes Publics (APFC) et des Entreprises Publiques (CEP) sur l'enquête relative aux produits pétroliers d'une valeur de 36 953,614 tonnes métriques pour un montant de 30 millions de dollars US devrait être déposé.

La date prévue pour le dépôt de ce rapport est le 17 mars 2025.

L'enquête a fortement attiré l'attention nationale en raison de la somme d'argent en jeu. Elle a été suivie de près par les citoyens et les analystes économiques, et l'on s'attend à ce que son issue suscite un débat, car une série d'institutions, d'entreprises et d'individus sont impliqués dans l'enquête.

L'enquête porte sur l'achat, la distribution et l'utilisation potentiellement abusive d'une quantité importante de produits pétroliers. Bien que les détails du rapport restent inconnus jusqu'à sa présentation au Parlement, on s'attend à ce qu'il révèle des informations cruciales sur la dépendance du pays à l'égard des ressources extérieures et sur son impact sur le développement national.

Il est à rappeler que le 22 juillet 2024, l'honorable Sainey Jawara de la circonscription du Bas Saloum a déposé une motion visant à créer une commission chargée d'enquêter sur l'importation illégale présumée de produits pétroliers dans le pays.

L'honorable Sainey Jawara a souligné que la Cellule De Renseignement Financier (CRF) est intervenue dans le commerce de certains produits qui étaient négociés, et ce, sans suivre les procédures appropriées par le biais de transactions bancaires à la fois à Ecobank et à Access Bank Gambia Limited.

La Cellule De Renseignement Financier (CRF) a alors demandé le dossier d'ouverture de compte et les relevés de compte d'Access Bank et d'Ecobank pour approfondir l'enquête.

Le député de la circonscription du Bas Saloum a également révélé qu'un certain Mr Aurimas Steblys avait été arrêté et remis à la police de Banjul pour interrogatoire et que le rapport des services de renseignement indiquait que ce nom devait faire l'objet d'une enquête plus approfondie, et ce, en vue d'établir d'éventuelles transactions criminelles et pertes de revenus pour l'État.

Selon lui, un rapport de renseignement a été reçu selon lequel certains individus auraient reçu des pots-de-vin de 600 000 dalasis par mois. Ce rapport montre que ce montant est retiré du compte Access Bank n° 0010110000555 par un certain Mr Aurimas Steblys à la fin de chaque mois.

« Les dépôts sur les comptes proviennent probablement de la vente de produits pétroliers en Gambie par Apogee par l'intermédiaire d'Ultimate Beige Logistic et de Creed Energy Limited. Les documents d'Access Bank révèlent un accord entre Creed Energy et Crossbreed Holding Company pour le commerce de produits pétroliers en Gambie. Cependant, Apogee FZC s'est opposée à cet accord et ne l'a jamais appliqué », a-t-il révélé.

Suite à sa motion d'enquête, la Commission Mixte des Finances et des Comptes Publics (FPAC) et la Commission des Entreprises Publiques (PEC) ont été chargées d'examiner l'affaire dans un délai de 90 jours.

Plusieurs témoins sont apparus à la fois devant les caméras et hors caméras pour présenter leurs éléments de preuve au cours de ce délai de 90 jours.

La session parlementaire devrait être animée, avec des débats sur les conclusions du rapport et les implications politiques potentielles, ainsi que sur les recommandations.