Congo-Brazzaville: Ordre des avocats - Le nouveau bâtonnier national prend officiellement ses fonctions

Au cours de la cérémonie de sa prise de fonctions, le 27 février, à Brazzaville en présence des autorités judiciaires et de ses collègues, le nouveau bâtonnier national de l'Ordre des avocats du Congo, Éric Christian Locko, a promis de s'engager pleinement dans la transparence et la loyauté afin de moderniser, unifier et valoriser leur plateforme commune.

Elu le 25 janvier lors de l'assemblée générale élective de l'Ordre national des avocats du Congo, Éric Christian Locko a été installé dans ses fonctions dans la salle d'audience de la Cour d'appel de Brazzaville, devant plusieurs invités. S'inscrivant dans la dynamique de ses prédécesseurs, le nouvel élu veut apporter une touche de modernité et de rénovation dans la gouvernance de cette structure nationale.

Avec tous les membres de l'ordre, il a promis de travailler pour le bien de ceux qui pratiquent le métier d'avocat au Congo. Il souhaite ainsi doter l'Ordre d'un siège emblématique. Eric Christian Locko a promis également de représenter dignement les avocats du Congo tout en défendant leur droit ainsi que la promotion de l'éthique de cette profession.

A l'en croire, ce moment de renouvèlement d'instance marque une période décisive pour affirmer les valeurs des avocats, renforcer leur unité et tracer la voix de l'excellence. Durant les deux prochaines années qui constituent son mandat, Éric Christian Locko a assuré que l'Ordre national des avocats du Congo ne sera plus le même. « Nous devons répondre aux défis actuels avec détermination et innovation.

L'évolution de notre métier nous pousse à nous réinventer et à embrasser les opportunités que nous offrent les nouvelles technologies de l'information et de la communication et les mutations économiques mondiales.

En ce jour solonnel, je prends l'engagement de défendre chaque avocat où qu'il se trouve. Je prends l'engagement de bâtir un ordre plus transparent, plus accessible et plus moderne. Je prends l'engagement de porter haut et fort notre voix. Il n'y aura plus d'Ordre de Brazzaville ou de Pointe-Noire, il n'y aura plus d'Ordre des anciens et des nouveaux cars nous sommes une seule et même profession », a expliqué Éric Christian Locko avant d'ajouter qu'ils doivent défendre leur territoire professionnel.

L'Ordre national des avocats du Congo a pour missions, entre autres, l'élaboration du règlement intérieur du barreau, l'organisation des formations des avocats stagiaires, veiller à l'observation par les avocats de la déontologie de la profession, assurer la défense des droits des avocats, ...