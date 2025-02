Tunisie: Journée du tourisme arabe à Nabeul - « Les produits du terroir phares au coeur de la nouvelle offre touristique de la région »

Depuis plus de deux années les institutions locales de Nabeul ont commencé à organiser toute une série d'activités pour promouvoir le tourisme gastronomique et pour promouvoir les expériences immersives autour des produits de terroir phares, notamment l'eau de fleur d'oranger, la harissa et la figue de barbarie de Bou Argoub.

L'importance du tourisme durable autour des produits de terroir a également été au coeur de la Journée Arabe du Tourisme qui a été organisée le lundi 24 février 2025 par le Commissariat Régional du Tourisme (CRT) en collaboration avec le Projet d'Accès aux Marchés des Produits

Agroalimentaires et de Terroir (PAMPAT) mis en oeuvre par l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) et financé par la Suisse.

Cette journée a été marquée par une conférence qui a rassemblé les acteurs du secteur touristique pour discuter des enjeux et pour mettre en lumière l'importance des produits de terroir dans le développement d'une nouvelle offre touristique immersive qui répond aux attente d'une nouvelle cible de touristes.

Wahid Ben Fraj, Commissaire régional au Tourisme à Nabeul, a mis l'accent sur l'importance de l'implication de toutes les parties prenantes locales pour assurer la diversification de l'offre touristique. « Il est inconcevable aujourd'hui de ne pas intégrer les produits du terroir dans le développement d'une nouvelle approche pour la promotion de la destination Nabeul », a-t-il affirmé.

Il a également rappelé que l'Office Nationale du Tourisme Tunisien ONTT et le CRT de Nabeul organisent régulièrement des programmes de visites pour les délégations étrangères de représentants d'agences de voyages, de journalistes ou bloggeurs autour du thème des produits de terroir avec l'appui du projet PAMPAT. Ainsi, plusieurs délégations chinoises, anglaises et allemandes du secteur touristique ont eu l'opportunité de découvrir la richesse du patrimoine agroalimentaire du Cap Bon. Les visiteurs ont pu vivre des expériences immersives mémorables comme la fabrication artisanale de la harissa ou la distillation de l'eau de fleur d'oranger et ont pu découvrir la diversité des produits cosmétiques typiques comme l'huile de pepins de figue de barbarie.

La participation active des représentants d'agences de voyage et d'autres structures opérant dans le secteur touristique a permis d'enrichir les discussions de la Journée Arabe du Tourisme. M. Foued Ben Ammar, Gérant de l'agence Bonheur Voyage basée à Hammamet et vice-président du bureau régional de la Fi2T Nabeul a expliqué : « Désormais, il est impératif que les propositions incluent des expériences immersives et des ateliers participatifs afin d'attirer une clientèle plus large, qui ne se contente plus exclusivement du tourisme balnéaire. de plus en plus d'agences de voyages et de structures touristiques à Nabeul offrent aujourd'hui des circuits qui mettent en avant les produits de terroir. »

Pendant la journée, la richesse de la région de Nabeul en produits de terroir tels que l'harissa, l'eau de fleur d'oranger et les figues de barbarie a été mise en avant à travers des ateliers pratiques animés par des artisanes locales. Ces ateliers ont permis aux participants de découvrir les techniques traditionnelles de préparation et de valorisation des produits locaux, telles que la préparation de l'emblématique Ojjet Mayou ou la confiture de Bigaradier, témoignant ainsi du savoir-faire unique de la région.

Les visiteurs ont pu déguster des spécialités locales tout en apprenant davantage sur leur histoire et leur importance culturelle. Ils ont également découvert de nouvelles créations artisanales inspirées des trois produits du terroir agroalimentaire phares de la région de Nabeul, notamment des articles en poterie décorés de dessins de piments ou des bijoux en pâte fimo autour du thème de la fleur d'oranger.

Rania Mansour, promotrice de la marque Ezzemnia, une productrice appuyée par le projet PAMPAT, a souligné de son côté, l'importance de présenter des concepts innovants autour des produits du terroir pour une clientèle qui souhaite explorer de nouvelles expériences : « Il ne s'agit plus aujourd'hui de vendre uniquement des produits du terroir, mais également de partager des moments uniques et mémorables avec les visiteurs de la région de Nabeul. Nous travaillons activement à valoriser les produits du terroir en collaborant avec des maisons d'hôtes, des agences de voyages et l'Association de Sauvegarde de la Ville de Nabeul (ASVN). Nous organisons des ateliers de préparation de harissa ou de confiture de bigarade, ce qui permet aux visiteurs de vivre une expérience immersive et de découvrir notre riche patrimoine culinaire. »

Aujourd'hui les produits de terroir de Nabeul sont devenus de véritables arguments de vente pour différencier la destination du Cap Bon et pour attirer un plus grand nombre de visiteurs. Cette nouvelle approche qui vise à lier les produits du terroir au secteur du tourisme s'insère dans le cadre de la Stratégie Nationale de Valorisation et de Promotion des Produits de Terroir qui a été lancée en 2022 par le ministère de L'Agriculture en collaboration avec le Ministère du Tourisme et cinq autres Ministères et avec l'appui du projet PAMPAT (ONUDI/SECO). La

Stratégie a été lancée sous le logo « Terroirs de nos Régions » et vise à promouvoir une toute nouvelle approche de développement régional multisectoriel autour des produits de terroir phares. À Nabeul, les partenaires principaux pour la mise en oeuvre de la Stratégie sont le

Commissariat Régional du Tourisme, le Commissariat Régional des Affaires Culturelles, le Commissariat Régional de Développement Agricole, l'Agence de Promotion des Investissements Agricole et l'Association de Sauvegarde la Ville de Nabeul etc.

Pendant la Journée, Mme Lemia Thabet, coordinatrice nationale du PAMPAT a présenté les grands axes de la mise en oeuvre de la Stratégie, qui visent à transformer Nabeul en un véritable « terroir » où la création de la valeur ajoutée est axée sur le patrimoine matériel et immatériel lié aux produits locaux.

Aujourd'hui à Nabeul, le PAMPAT soutient une centaine de bénéficiaires de différents secteurs. Grâce à la nouvelle dynamique de valorisation et de réseautage entre le secteur agricole, agroindustriel, gastronomique, touristique, culturel et de l'artisanat appuyée par le projet PAMPAT, aujourd'hui les touristes ont l'opportunité de découvrir la harissa de Nabeul, la fleur d'oranger et la figue de barbarie sous plusieurs formes.

Les hôtels et maisons d'hôtes appuyés par le projet proposent aux touristes des ateliers de préparation de recettes traditionnelles, les restaurants proposent des buffets thématiques, les entreprises cosmétiques offrent des ateliers de confection de parfums et de bougies parfumées, les artisans utilisent les fleurs d'oranger et les piments comme thème de travail et les associations culturelles contribuent à l'organisation de festivals autour des trois produits phares. Ces nouvelles initiatives ont déjà permis d'attirer davantage de visiteurs à la recherche d'expériences inédites.

Mme Thabet a également annoncé durant la conférence, le lancement d'un projet de route du Bigaradier, en phase de préparation, qui permettra de mettre davantage en avant le produit de terroir par excellence de la région de Nabeul. Cette nouvelle route touristique, à l'instar de la Route de la Grenade de Testour ou Romena Tour à Testour, lancée également dans le cadre du projet PAMPAT, ouvrira de nouvelles perspectives vers un tourisme durable et inclusif.

En célébrant cette journée du tourisme arabe, les acteurs locaux réaffirment leur engagement commun pour promouvoir un tourisme responsable et durable qui valorise les richesses locales et contribue au développement économique des régions.