Tunisie: Disparition inquiétante de Nouri Bouzid - Sa fille Leila Bouzid lance un cri de détresse

Le célèbre cinéaste tunisien Nouri Bouzid est porté disparu. Sa fille, la réalisatrice Leila Bouzid, a lancé un appel à l'aide sur sa page Facebook officielle, indiquant que son père a quitté son domicile dans la nuit sans téléphone, alors qu'il venait de subir une opération deux jours auparavant et qu'il nécessite un suivi médical et une prise de médicaments.

"Papa Nouri Bouzid a disparu. Il est sorti dans la nuit sans téléphone. Il a subi une opération il y a deux jours et a besoin de son traitement. Il pourrait se trouver du côté de Bab Mnara, Bab Jedid, la Médina, le centre-ville...", a écrit Leila Bouzid sur son compte Facebook, appelant à la mobilisation pour retrouver son père.

Figure emblématique du cinéma tunisien et maghrébin, Nouri Bouzid, 78 ans, est un réalisateur et scénariste reconnu pour son engagement en faveur de la liberté d'expression et des droits humains. Il est notamment l'auteur de films marquants comme L'Homme de cendres, Making of et Bezness, qui ont profondément marqué le paysage cinématographique tunisien et arabe.