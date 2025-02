Tunisie: Fonds détournés - Un gouffre financier sans issue ?

Le membre de la commission de lutte contre la corruption au Parlement, Badreddine Gammoudi, a appelé à l'unification des instances chargées du dossier des biens confisqués et des fonds détournés au sein d'une structure unique, ainsi qu'à l'harmonisation et l'actualisation des législations pour plus d'efficacité.

Dans une déclaration à la radio nationale, ce jeudi 27 février 2025, Gammoudi a décrit ce dossier comme un symbole persistant de grande corruption depuis 2011. Selon lui, la multiplicité des textes juridiques et des structures concernées, ainsi que des lacunes manifestes dans le travail des instances compétentes, freinent la restitution des fonds. Il a particulièrement pointé du doigt les retards dans la transmission des documents nécessaires aux organismes dépositaires des avoirs.

Dans ce contexte, il a exhorté les organes de contrôle à procéder à un audit complet des biens confisqués, notamment ceux cédés dans des circonstances opaques, afin de réévaluer leur valeur réelle.

De son côté, l'expert en risques financiers Mourad Hattab a alerté sur les dangers liés à l'allongement des procédures. Il a souligné que plus le temps passe, plus les biens confisqués et les fonds détournés perdent de leur valeur, compromettant ainsi les chances de récupération intégrale des actifs.

Pour rappel, récemment, le président de la République a insisté sur la nécessité d'intensifier les démarches diplomatiques pour accélérer la restitution des fonds détournés. Il a également appelé à adopter une approche novatrice pour débloquer plusieurs dossiers en suspens, dont celui des biens confisqués.