Congo-Brazzaville: Coopération - Un partenariat stratégique signé pour gérer la pandémie du VIH/SIDA au pays

Le directeur général du Centre national de formation en sciences, démographie et planification (CNFSDP), Johs Stephen Yoka Ikombo, a signé le 26 février à Brazzaville un accord de partenariat avec le Dr Cécile Mapapa Miakassissa, directrice du Programme national de lutte contre le VIH/ sida et les infections sexuellement transmissibles (PNLS/IST), pour renforcer les capacités dans les domaines de la gestion écologique, du suivi-évaluation et de la recherche scientifique.

L'accord de partenariat s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités stratégiques nationales de lutte contre le sida et les IST. Les retombées attendues de ce partenariat devraient non seulement renforcer l'efficacité des interventions actuelles, mais également favoriser une meilleure planification des futures actions préventives et de soins.

Les responsables du CNFSDP et du PNLS/IST se sont accordés pour la formation et le renforcement de capacités des agents du PNLS/IST afin de produire de meilleures données statistiques qui permettront de suivre et évaluer l'évolution de la lutte contre ces maladies au Congo.

« A travers cet accord, nous nous engageons à partager nos connaissances et à développer des formations spécifiques en statistique, démographie et planification qui sont les outils essentiels pour une meilleure compréhension et gestion de l'épidémie à VIH. Nous croyons fermement que cette collaboration permettra d'améliorer la qualité et la précision de données recueillies et d'optimiser ainsi les stratégies de prévention et de traitement contre le VIH/sida et les infections sexuellement transmissibles », a déclaré la directrice du PNLS/IST.

Relever les défis du VIH/sida

« Ce partenariat marque une étape importante dans la lutte commune contre le VIH/sida, les IST qui sont des maladies qui continuent d'affecter profondément nos communautés. Cet accord de partenariat est un symbole de volonté commune et du travail ensemble pour la santé et le bien-être de la population congolaise », a renchéri le Dr Cécile Mapapa Miakassissa, directrice du PNLS/IST.

La collaboration entre les deux institutions publiques, en combinant des expertises, permettra de consolider les aptitudes et de relever les défis de lutte contre ces fléaux de manière plus efficace et plus cordonnée.

Par ailleurs, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations du gouvernement, sous l'instruction du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui considère la santé publique et la lutte contre les pandémies comme une priorité majeure.

« Aujourd'hui, nous venons de signer un accord de partenariat avec le PNLS/IST. Nous sommes un établissement qui forme dans le domaine de statistique, de la planification et de la démographie y compris d'autres domaines approximatifs. Nous avons signé cet accord afin que les gens du PNLS puissent encore produire de bonnes données qui permettront d'évaluer l'évolution de la lutte contre le VIH /sida au Congo », a indiqué Johs Stephen Yoka Ikombo, directeur général du CNFSDP.

Signalons qu'après quarante ans d'existence, le CNFSDP, l'unique école étatique de formation dans les domaines de la statistique, la planification et leurs domaines connexes, a déjà formé plus de 1190 diplômés. Il a lancé sa première rentrée académique le 25 novembre 2024. Créé par la loi n° 18 - 2023 du 27 mai 2023 en remplacement du Centre d'application de la statistique et de la planification, le CNFSDP est un établissement public à caractère administratif, doté de la planification juridique et d'une autonomie financière.