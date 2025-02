Congo-Brazzaville: Initiative 'Toza bilenge 2025' - Vingt jeunes activistes sélectionnés par l'UE

Le coup d'envoi de l'édition 2025 de "Toza bilenge", en français "Nous sommes jeunes", a été donné le 27 février à Brazzaville par l'ambassadeur de l'Union européenne (UE), Anne Marchal, en présence de son homologue française, Claire Bodonyi. Les jeunes sélectionnés vont constituer un groupe consultatif auprès de la délégation de l'UE au Congo pour les domaines tels que l'environnement, l'éducation, la santé publique, les médias et communication, la culture, les infrastructures...

Initié par la délégation de l'UE, le programme pilote vise à permettre un dialogue entre les jeunes et les partenaires européens. Au cours des dix prochains mois, les récipiendaires âgés de 18 à 29 ans issus de différentes localités du pays vont bénéficier de l'accompagnement et participeront à diverses activités en lien avec l'UE. Ce programme a été conçu, selon les initiateurs, comme plateforme d'empowerment avec la participation attendue des jeunes dans l'élaboration, le suivi et la mise en oeuvre des projets.

À travers cette initiative, l'UE entend s'appuyer sur les jeunes activistes pour renforcer la visibilité de ses interventions au Congo. Le modèle de groupe consultatif devrait favoriser un dialogue autour des principaux sujets de partenariat Congo-UE. En effet, le groupe consultatif a pour objectif le renforcement du partenariat entre la jeune congolaise et l'UE ; l'inclusion des sélectionnés dans la coopération Congo-UE ; et la création d'une plateforme durable pour le dialogue et la coopération. La cohorte de vingt jeunes va poser les bases d'une plateforme consultative pérenne et adaptée aux réalités locales, pour la visibilité de l'engagement de l'UE auprès de la jeunesse congolaise.

L'objectif de l'UE est clair, a précisé Anne Marchal, celui de renforcer le partenariat avec la jeunesse congolaise. « "Toza bilenge" n'est pas simplement un projet, c'est une vision, le reflet d'un investissement dans l'avenir. L'UE est fermement convaincue que les jeunes à travers le monde sont les acteurs du changement, les bâtisseurs de demain. C'est pourquoi l'UE s'emploie à créer partout à travers le monde des comités consultatifs de jeunes auprès de ses délégations. Aujourd'hui, nous sommes fiers de lancer notre comité consultatif auprès de notre délégation en République du Congo », a-t- elle signifié.

Les jeunes ont été retenus l'issue d'un processus « rigoureux », a expliqué Marion Reache, l'attachée chargée de coopération, droits humains, gouvernance et sécurité section coopération à l'UE. Ceux-ci ont été sélectionnés parmi sept cents candidatures recueillies dans tout le pays. L'évaluation des candidatures était fondée, a indiqué Marion Reache, sur des critères comme l'engagement communautaire du candidat, son intérêt en rapport avec les priorités de l'UE, ou encore la diversité au sein du groupe et la valeur ajoutée du candidat. La slameuse congolaise, Mariusca Moukengue, a été choisie comme la marraine de la cohorte 2025.