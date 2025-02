Congo-Brazzaville: Coopération - Charles Richard Mondjo échange avec le coordonnateur résident du système des Nations unies au pays

Abdourahamane Diallo, le coordonnateur résident du système des Nations unies au Congo, a été reçu le 27 février, à Brazzaville, par le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo. Les échanges entre les deux personnalités ont été axés sur les domaines qu'elles entendent développer et amplifier cette année et à l'avenir.

« Je tiens à remercier le ministre de la Défense pour son soutien et l'excellente coopération avec le système des Nations unies, ici en République du Congo. Nous sommes ici sur une terre de paix, une terre d'hospitalité, une terre d'accueil. C'est grâce à leurs actions que nous pouvons travailler et collaborer avec les secteurs pour accompagner le pays dans l'atteinte des Objectifs du développement durable », a indiqué Abdourahamane Diallo.

Il a rappelé à cette occasion sa disponibilité à travailler pendant tout son mandat avec le ministère et avec toutes les entités qui sont chargées du maintien de l'ordre public, de la stabilité et de la quiétude. « A côté de mon rôle de coordination des activités opérationnelles et de développement, le coordonnateur résident a aussi la responsabilité d'officier de sécurité pour le personnel des Nations unies qui est ici.

Nous avons à peu près un peu moins de trois mille en incluant les internationaux, les nationaux et les dépendants. Donc, c'est une emprunte très importante et c'est à nouveau grâce à la collaboration avec le ministère, avec toutes les entités en place que leur séjour et leur travail ici se font dans la sécurité », a ajouté le coordonnateur résident du système des Nations unies au Congo.

Abdourahamane DIallo a évoqué également les grands axes de coopération avec le ministère de la Défense et les forces de l'ordre dans certains domaines de développement, de renforcement des capacités dans lesquels les agences du système des Nations unies pourront intervenir. «

Il y a une coopération que nous entendons renforcer et mener au-delà du Programme des Nations unies pour le développement avec d'autres agences dans les domaines de la lutte contre la violence ayant pour base le genre, que ça soit au sein même des entités opérationnelles qu'à l'extérieur. Il y a des pistes de coopération aussi dans le domaine des médias et de la communication, comment les forces de l'ordre communiquent, interagissent et les agences comme l'Unesco ont des programmes qui sont adaptés et qu'on veut aussi développer avec le ministère », a-t-il précisé.