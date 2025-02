Congo-Brazzaville: Situation à E2C - Une commission technique interministérielle pour relire la convention d'affermage

Le gouvernement et l'intersyndicale de la société Energie électrique du Congo (E2C) se sont accordés, le 26 février à l'issue des négociations, de la mise en place d'une commission technique interministérielle qui aura, entre autres, la mission de relire la convention d'affermage signée entre la République du Congo et la Société congolaise d'électricité (Socelec), filiale de la Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec).

A l'initiative du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, gouvernement et responsables syndicaux de E2C ont passé près de quatre heures pour dissiper tout malentendu né de la convention d'affermage qui confie à la Socelec la charge de la distribution et de la commercialisation de l'électricité en République du Congo.

En présence du Premier ministre; du ministre d'Etat en charge de la Fonction publique et de la Sécurité sociale, Firmin Ayessa; du ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Christian Yoka; du ministre de l'Energie et de l'Hydraulique, Emile Ouosso, les responsables syndicaux ont déploré un déficit de communication pour n'avoir pas été associés dans le processus des réformes, tout en rejetant le modèle de délégation proposé par l'exécutif.

Après avoir attentivement écouté les intervenants qui se sont exprimés chacun avec son tempérament, le chef du gouvernement a suggéré la mise ne place d'une commission technique interministérielle devant permettre de relire la convention. « Il va être mis en place une équipe qui relira les différentes conventions, qui apportera les aménagements nécessaires, lesquels aménagements vont être l'objet d'avenant et d'adaptation éventuelle pour permettre au gouvernement de prendre des décisions qu'il faut.

Vous proposerez vos cadres, l'administration proposera ses cadres, vous travaillerez pour relire les conventions, apporter les amendements nécessaires devant aboutir à des avenants qui nous serons soumis. Si dans vos propositions, il y a d'autres modèles, on avisera », a annoncé Anatole Collinet Makosso, souhaitant que la commission technique puisse se mette très vite au travail pour faire avancer le dossier.

A l'issue des négociations, les syndicalistes se sont félicités de la démarche entreprise par le Premier ministre. « Sentiments de satisfaction d'abord de constater que le Premier ministre a répondu promptement, nous avons commencé les échanges à 13 h 27 et on les a finis 16 h 20. Vous voyez, tout ce temps, il était là, il a accordé la parole aux syndicalistes sans interrompre. On pourra dire que les échanges ont été très fructueux, donc nous demandons à notre base de continuer à faire ce qu'elle a l'habitude de faire, aux agents d'être présents à leur poste de travail, leurs doléances ont été écoutées », a souligné un membre de l'intersyndicale de E2C.