Burkina Faso: Partenariat Public-Privé - L'avant - programme des projets validé

La Commission de partenariat public-privé (PPP) a examiné et validé au cours de sa session ordinaire de l'année 2024, l'avant programme de partenariat public-privé 2024. C'était le jeudi 27 février 2025 à Ouagadougou.

Le Burkina Faso a fait l'option du partenariat public-privé (PPP) pour amorcer son développement en impliquant le secteur privé dans la réalisation de ses objectifs de développement économique et social. Ainsi, une commission PPP a été mise en place. Ce 27 février 2025, elle a tenu sa session ordinaire de l'année 2024.

Elle a permis d'examiner et de valider l'avant-programme de partenariat public-privé 2024 avant sa soumission à l'Assemblée générale du conseil présidentiel d'orientation et de suivi (CPOS) du Bureau national des grands projets du Burkina. « Cette session vise également à nous rassurer que les projets contenus dans l'avant-programme sont en relation avec les piliers du plan d'action pour la stabilisation et le développement (PA-SD) et les nouvelles orientations du Président du Faso », a indiqué le Premier ministre, par ailleurs, président de la Commission PPP, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

A la date du 31 décembre 2024, il y a 20 projets. « Un a été resilié à savoir le projet de l'aéroport de Donsin, 4 sont en achèvement et 15 en cours d'exécution », a expliqué le directeur de cabinet du Bureau national des grands projets, Nazaire Thiombiano.

Pour le directeur exécutif du Bureau national des grands projets, Wend -Panga Bruno Compaoré, cet exercice à consister pour le bureau national de faire le rapport d'exécution aussi bien au 30 juin et au 31 décembre 2024. « Il ressort que nous sommes à un taux physique de 66 % pour un taux d'exécution financier de 36 %. Et 52 % des projets sont essentiellement financés par le paiement par les usagers, ce qui signifie que de plus en plus, les projets sont exécutés sur des ressources investis par le privé et rembourser par des usagers. Et de préciser que le modèle de PPP permet de réaliser des grands projets de développement en soulageant un peu le budget national.