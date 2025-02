Afrique: FESPACO 2025 - Moov Africa Burkina, sponsor de l'Etalon de bronze de Yennenga

Moov Africa Burkina, leader des télécommunications au Burkina Faso, accompagne la 29ème édition du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO) en tant que partenaire Telecom officiel. Cette année, l'entreprise franchit une nouvelle étape en devenant le sponsor officiel de l'Étalon de Bronze de Yennenga.

Présents dans les grands événements nationaux, Moov Africa est l'un des grands partenaires de la 29e édition du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO). Un événement qui réunit, depuis le 22 février jusqu'au 1er mars 2025 dans la capitale burkinabè, les cinéastes et les cinéphiles africains.

Cette année, l'entreprise de téléphonie est le sponsor officiel de l'Étalon de Bronze de Yennenga (troisième prix de la sélection officielle Fiction Long métrage) du FESPACO 2025. L'Étalon de Bronze de Yennenga, l'un des prix les plus prestigieux du festival, d'une valeur de 5 000 000 FCFA récompense l'excellence et l'innovation dans le cinéma africain, et Moov Africa est, selon les responsables de la société, honoré de soutenir les talents émergents et confirmés du continent.

« Nous sommes fiers de soutenir le FESPACO, un événement qui célèbre la créativité et l'innovation africaine. Ce partenariat s'inscrit dans notre vision de contribuer au développement culturel et économique de notre pays et de notre continent », nous a confié la responsable communication de Moov Africa, Rakièta Bonkoungou.