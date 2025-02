Soudan: Partenariat entre Noor Agroscience et Nile Bank pour financer la saison estivale à Gedaref

Gedaref — Le, secrétaire général du gouvernement de Gedaref et représentant du gouverneur de Gedaref M. Abdel-Azim Al-Haj Al-Jamous a affirmé mercredi le soutien du gouvernement de l'État de Gedaref à tous les partenariats axés sur le développement et la croissance du processus agricole dans l'État pour augmenter la production et la productivité et assurer la sécurité alimentaire.

Il a déclaré lors de la signature du partenariat entre 'Noor Agroscience' et la 'Nile Bank' pour le financement de la saison estivale que ce partenariat est un véritable atout pour le secteur agricole de l'État, saluant le rôle de la banque et de l'entreprise dans la fourniture de financements et d'intrants de production. Il a appelé les agriculteurs à préparer une matrice des besoins réels en intrants et pesticides à fournir rapidement, en particulier après l'entrée de cultures commerciales prometteuses et l'intérêt du secteur des petits agriculteurs. Il a demandé aux localités d'allouer des sites à la Nile Bank.

L'ingénieur Ali Mohamed Babiker, directeur général de Noor Agroscience, a souligné l'intérêt de l'entreprise pour l'État de Gedaref comme l'un des plus grands États agricoles du Soudan, faisant référence à l'expérience de l'entreprise dans la culture de 36 000 acres en utilisant la technologie, dans laquelle la production par acre est passée à 25 sacs malgré les conditions de guerre, soulignant la mise en oeuvre de la même expérience avec les agriculteurs de Gedaref pour augmenter la production par acre en appliquant tous les packages techniques.

M. Mohamed Adam, directeur marketing de la Nile Bank et représentant du directeur exécutif de la banque, a déclaré que ce partenariat s'inscrit dans le prolongement des grandes victoires des forces armées et considère les banques comme l'un des bataillons participant à la guerre de la dignité aux côtés des forces armées, soulignant le rôle pionnier de la Nile Bank dans le financement des agriculteurs, qui s'est reflété dans l'augmentation de la production dans l'État.

L'agriculteur Ahmed Abdel Rahim Al-Awad, représentant des agriculteurs, a salué le partenariat stratégique entre la Nile Bank et l'entreprise afin de développer et de faire croître le processus agricole dans l'État pour augmenter la production et la productivité et fournir un financement agricole, soulignant l'importance de l'intervention pour protéger les agriculteurs contre la faiblesse des prix des récoltes et l'importance de fournir des liquidités.

Le directeur de la Banque du Soudan, Abdallah Jamal Eddine a considéré le partenariat comme une stratégie pour servir le secteur agricole et a annoncé l'arrivée de grandes quantités d'argent pour les opérations de récolte dans l'État.