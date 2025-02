Sénégal: Financement de projets de développement rural - Le Fida et Dbsa signent un mémorandum d'accord

Le Fonds international de développement agricole (Fida) et la Development bank of southern Africa (Dbsa) ont signé le 26 février 2025 à Rome/Le Cap, un mémorandum d'accord afin d'unir leurs forces en faveur de projets de développement rural sur le continent africain.

Dans le cadre de cet accord, les deux institutions mettront en commun leur expertise afin d'investir dans des projets axés sur les populations et d'approfondir le développement économique des zones rurales dans leurs États membres africains.

A travers un communiqué, il est indiqué que l'accord a été formalisé lors d'une cérémonie de signature organisée en marge du Sommet finance en commun, au Cap. Le document rapporte dans la foulée que l'accord ouvre la voie à un partenariat de cofinancement entre l'une des principales institutions de financement du développement d'Afrique, qui jouit d'une expérience de 40 années en matière de financement d'infrastructures durables, et une agence spécialisée des Nations Unies et institution financière internationale (IFI) qui s'emploie à sortir les populations rurales de la pauvreté et oeuvre en faveur du développement rural et agricole depuis près de 50 ans.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec une grande banque publique de développement telle que la DBSA », a déclaré Alvaro Lario, président du FIDA. Il soutient que ce partenariat est une occasion majeure de conjointement tirer parti de leurs ressources additionnelles et de leur expertise dans le cadre de leurs projets, et ainsi d'accroître leur impact sur le développement rural, la réduction de la pauvreté, la résilience aux changements climatiques et la croissance économique partout en Afrique.

Pour sa part, la directrice générale de la DBSA déclare que celle-ci se concentre sur les infrastructures, et la puissance des partenariats renforce leur impact. « En travaillant avec des parties prenantes qui partagent les mêmes idées, nous développons des solutions innovantes, favorisons le développement durable et créons des changements durables dans les communautés », ajoute Boitumelo Mosako.

Dans le cadre de cet accord, le FIida et la Dbsa soutiendront activement un système de cofinancement grâce auquel les projets appuyés par le Fida seront consolidés sur les plans financier et technique par la banque, qui contribuera ainsi à en améliorer la conception et l'exécution, et, à terme, la mise en oeuvre dans les communautés rurales.

Le Fida et la Dbsa coopèreront dans six domaines : le développement durable intégré au service du bien-être des communautés rurales ciblées; la protection et la résilience de l'environnement grâce à des pratiques et des instruments d'investissement innovants; l'autonomisation des communautés rurales grâce à des filières et des infrastructures sociales améliorées qui contribuent à des économies dynamiques; le partage des connaissances et le renforcement des capacités; la collaboration et le financement régionaux aux fins de transformation des zones rurales; l'appui à la gouvernance et à l'élaboration des politiques.