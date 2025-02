Congo-Kinshasa: 2,54 milliards USD pour la réponse humanitaire en 2025 (OCHA)

Les besoins humanitaires sont estimés à 2,54 milliards USD en République démocratique du Congo pour cette année. C'est ce qui ressort du plan de réponse humanitaire 2025, lancé ce jeudi 27 février à Kinshasa par le Gouvernement congolais et la communauté humanitaire. Cette enveloppe va permettre d'assister 11 millions de personnes, dont 7,8 millions de déplacés internes, parmi les 21,2 millions de Congolais affectés par des crises multiples.

Cette année, la réponse humanitaire vise à satisfaire les besoins les plus urgents. Le plan prévoit, par exemple, de prendre en charge 1,5 million d'enfants souffrant de malnutrition aiguë, de garantir l'accès à l'eau potable pour 5 millions de personnes, et de lutter contre des épidémies telles que le choléra, la rougeole et le Mpox.

Cependant, « tous les signaux d'alerte sont au rouge », avertit Bruno Lemarquis, Coordonnateur humanitaire en RDC.

Dans un contexte marqué par des violences extrêmes, la protection des civils et des plus vulnérables, tels que les femmes et les enfants, restera une priorité absolue dans toutes les interventions.

Parallèlement, le plan soutiendra le retour des familles déplacées, la relance des moyens de subsistance, et la préparation aux chocs climatiques, précise le communiqué de Ocha.

Cependant, la forte diminution des contributions met en péril l'aide humanitaire. L'année dernière, selon Ocha, le plan de réponse humanitaire a été financé à hauteur de 51%, ce qui a permis à 7,1 millions de personnes de bénéficier d'une assistance humanitaire.

En 2024, ce sont les Etats-Unis qui ont couvert 70% du financement du plan de réponse humanitaire en RDC.

« Nous sommes à un moment charnière. Sans une mobilisation internationale accrue, les besoins humanitaires exploseront, la stabilité régionale sera davantage menacée, et notre capacité d'intervention sera gravement compromise », souligne M. Lemarquis.