Des manquements notoires sont identifiés dans l'exercice du service public dans la région de Sédhiou. Ils ont pour noms mauvaise qualité de l'accueil, des lenteurs administratives, inexistence de certains services, entre autres. C'est du moins ce qui ressort des plénières des concertations régionales sur la réforme du service public organisées hier, mercredi 26 février 2025 par le ministère de la Fonction publique et de la Réforme du Service public. Des propositions sont faites pour abréger la galère des usagers du service public.

Ces concertations sur la réforme du service public ont servi de tribune aux populations et à l'ensemble des sectoriels de l'administration et des entités locales pour passer en revue le fonctionnement de plusieurs institutions et les manquements aux besoins prioritaires. Les échanges ont surtout relevé la mauvaise qualité de l'accueil dans certains services, les lenteurs administratives et l'inaccessibilité à certains services par endroits inexistants.

Le Directeur de la Transformation du Secteur public du ministère de la Fonction publique et de la Réforme du Service public, revenant sur les attentes de ces concertations régionales, a relevé que «c'est vraiment de rétablir la confiance entre les usagers et l'administration mais également d'avoir une administration performante, capable de relever les défis qui s'adressent à nous. Ce sont des défis économiques et sociétaux, environnementaux», a déclaré Mamadou Abdoulaye Touré. Et d'ajouter : «nous avons eu des propositions d'ordre structurel et également d'ordre conjoncturel. Et tout cela sera analysé et des réformes seront proposées à cet effet».

DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT POUR LA DIGITALISATION !

La digitalisation en cours du service public est magnifiée par les participants. Mais l'absence de l'électricité et l'inaccessibilité à l'internet dans certaines zones reculées sont signalées comme une contrainte majeure. A ce sujet, le Directeur de la Transformation du Secteur public a rassuré que «dans le cadre de la digitalisation et pour garantir la continuité du service public, nous allons les réadapter par rapport aux réalités de nos territoires», at-il dit.

Des recommandations sont faites pour la prise en charge optimale des besoins prioritairement identifiés, selon Diadia Dia, le gouverneur de la région de Sédhiou. «Des contraintes ont été relevées et des propositions formulées pour améliorer la qualité du service public. Nous avons demandé à chaque chef de service de faire de son mieux pour délivrer un service de qualité et avec toute la courtoisie qui sied aux ayant-droits. Par ailleurs, Sédhiou ne dispose pas de tous les services aussi bien dans la capitale régionale que dans les départements. Et la liste des services concernés est remise à cette mission du ministère de la Fonction publique pour y apporter des solutions idoines», dixit l'autorité.

Dans une approche holistique de la continuité du service public, l'impératif est aussi d'assurer la continuité du terroir régional de Sédhiou, par le désenclavement, pour que les services soient réellement plus proches des administrés.