La 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) a été marquée par la présence de personnalités emblématiques du monde culturel africain dont Mouhamed Abdalah Ly, Directeur général du Musée des Civilisations Noires (MCN) de Dakar, et le fils d'Ousmane Sembène, le légendaire cinéaste sénégalais.

Ils ont fait un plaidoyer pour la préservation de notre patrimoine culturel qui va permettre d'inspirer les générations de cinéastes et les spectateurs à travers le continent. Les quartiers de Ouaga sont en train de vibrer avec le Cinéma numérique ambulant (CNA).

Le Cinéma numérique ambulant (CNA) participe activement à la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), avec une initiative innovante intitulée : «FESPACO hors les murs». Ce projet permet de toucher les cinéphiles directement dans leurs quartiers, leur offrant ainsi une immersion dans la fête du cinéma africain.

Lors d'une conférence de presse tenue, lundi 24 février 2025, à Ouagadougou, les organisateurs ont détaillé les objectifs de cette initiative. «FESPACO hors les murs» vise à rendre accessible la biennale du cinéma africain à des populations qui, autrement, n'auraient pas l'occasion d'y participer pleinement.

Wendlassida Ouédraogo, coordonnateur du CNA, a expliqué que «Le CNA est présent avec un ensemble d'activités. Nous sommes déjà sur l'un de nos sites de projection, ici, au Jardin de la musique, qui nous accueille cette année. Nous sommes heureux de cohabiter avec l'équipe de Vis-à-vis et Salif Sanfo, qui a redonné une autre vie à cet espace. En plus de ce site, nous avons cinq autres sites répartis dans la ville de Ouagadougou».

Les sites de projection incluent Saaba (Ciné Parc Académie), l'espace Bouliam à Tampoui, le site des déplacés internes à Panzani, la cité universitaire de Kossodo et le marché de Bassinko. «Ce sont ces six sites où nous communions avec la population, c'est-à-dire où nous rendons accessible le cinéma d'Afrique dans le cadre du "FESPACO hors les murs", que nous avons initié avec la délégation générale du FESPACO et le soutien du ministère de la Culture et de l'UNICEF», a ajouté M. Ouédraogo.

Une soirée spéciale est prévue dans le quartier Ouidi, au coeur de Ouagadougou. Au programme : des prestations musicales avec Flora Paré, un spectacle d'humour et de marionnettes, ainsi qu'une pièce de théâtre proposée par la Fédération du Cartel. Une douzaine de films classiques du cinéma africain seront projetés sur l'ensemble des sites, accompagnés de films de l'UNICEF sensibilisant aux droits des enfants et à la protection de la mère et de l'enfant.

LA PRESENCE REMARQUEE DE MOUHAMED ABDALAH LY ET DU FILS D'OUSMANE SEMBENE

Cette édition 2025 du FESPACO a également été marquée par la présence de personnalités emblématiques du monde culturel africain. Mouhamed Abdalah Ly, Directeur général du Musée des civilisations noires (MCN) de Dakar, a honoré de sa présence cette fête du cinéma africain. Dans une brève allocution, il a souligné l'importance de telles initiatives pour la promotion et la préservation du patrimoine cinématographique africain. «Le cinéma est un outil puissant pour raconter nos histoires, préserver notre mémoire collective et inspirer les générations futures», a-t-il déclaré.

Autre invité de marque, le fils du légendaire cinéaste sénégalais Ousmane Sembène, un des pionniers du cinéma africain, a également assisté aux projections et aux débats. Il a rappelé l'héritage de son père, dont les oeuvres continuent d'inspirer des générations de cinéastes et de spectateurs à travers le continent. «Mon père croyait en la puissance du cinéma pour éduquer, sensibiliser et unir les peuples. Aujourd'hui, je suis heureux de voir que son esprit vit à travers des initiatives comme celle du CNA», a-t-il confié.

UN ENGAGEMENT RENOUVELÉ POUR LA CULTURE AFRICAINE

Wendlassida Ouédraogo a également souligné l'importance des partenariats pour la réussite de cette initiative. «Au-delà de ces projections, nous avons initié cette soirée avec notre partenaire Africalia, pour célébrer ses 25 ans d'engagement et d'accompagnement en faveur des cultures de divers horizons, aux côtés des créateurs artistiques», a-t-il précisé.

Dorine Rurashitse, Directrice générale d'Africalia, présente à la conférence de presse, a ajouté : «Nous appuyons également le CNA Afrique, en renforçant les capacités en médiation et en animation des différentes équipes du CNA, ainsi qu'en facilitant la projection de films pour améliorer l'accessibilité du cinéma africain aux populations».

Le FESPACO 2025 se déroule du 22 février au 1er mars, à Ouagadougou. Il offre une plateforme unique pour célébrer le cinéma africain et ses acteurs, tout en rendant hommage aux figures historiques qui ont marqué son évolution.