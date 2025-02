En partenariat avec l'office nationale de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), le Centre national de la fonction publique locale et de la formation, dans le cadre du projet « Doolel Admin » financé par la coopération allemande (GIZ) a organisé mercredi 26 février un atelier de renforcement de la gouvernance locale et de lutte contre la corruption des agents de la fonction publique et des travailleurs des collectivités territoriales dans le secteur foncier afin de les aider à se prémunir des risques découlant de ce phénomène.

Cette initiative d'une importance capitale s'inscrit dans le cadre du projet "Doolel admin", mis en place par la coopération allemande pour renforcer l'administration publique dans le cadre d'un développement durable pour le Sénégal. Elle vise selon le chef de département prévention de l'Ofnac, « à outiller les futurs fonctionnaires locaux afin qu'ils puissent assurer une gestion du foncier plus rigoureux équitable et respectueuse des principes éthiques », notamment dans un secteur clé pour le développement mais également un domaine où les risques de conflits et pratiques corruptrices restent très élevés.

D'où l'importance d'après, François Dione Ndiaye d'accompagner les agents publics dans l'adoption de bonnes pratiques et de leur fournir les moyens de prévenir toutes formes de criminalités économiques et financières dans l'exercice des fonctions qu'ils sont appelés à exercer.

D'ailleurs, ayant compris cette nécessité, il indique que l'OFNAC milite activement pour la formation des agents publics intègres des modules de sensibilisation et de prévention des infractions liées à la corruption, notamment avec l'introduction d'un programme spécifique sur la gestion foncière et la transparence au sein du Centre national de la fonction publique locale marque une avancée significative dans cette direction.

A cet égard, François Dione Ndiaye a déclaré avoir bonne espoir que ce programme permettra aux apprenants d'appréhender les défis à la probité, de maitriser les mécanismes de bonne gouvernance et de s'engager résolument en faveur d'une administration plus performante et intègre.

Evoquant pour sa part le rôle clé que joue le Centre national de la fonction publique locale et de la formation (CNFPLF), dans la professionnalisation de la fonction publique locale, Alioune Kébé, directeur général du CNFPLF rappelle que la lutte contre la corruption occupe une place centrale dans agenda institutionnel, notamment dans les secteurs les plus exposés aux pratiques frauduleuses.

Ainsi, en tant que structure dédiée explique le directeur général du CNFPLF, c'est d'une part de lutter contre cette corruption auprès des collectivités dans ce qu'on appelle la gestion des statuts, des carrières mais aussi de tout ce qui tourne autour de leur mission en gestion de ressources humaines territoriales mais aussi de participer à la formation des élus afin de minorer ces risques de corruptions mais aussi de les bannir impérativement dans le cadre de la vision 2050.

L'objectif est d'assurer la bonne gouvernance mais aussi de réduire les risques de corruptions et de lutter contre cette corruption qui sévit un peu partout et dans tous les domaines mais plus particulièrement dans le secteur foncier, assure M. Kébé

Optimiste quant à l'importance de cette initiative pour les collectivités territoriales, Moussa Sissoko, chargé de l'administration et de la communication de l'intersyndicale des collectivités territoriale de son côté se dit, convaincus que le Centre national de formation de la fonction publique locale pourra apporter aux collectivités territoriales une meilleure compréhension des enjeux du foncier et de la lutte contre la corruption.