Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 28 février 2025

L'ONU exhorte les gouvernements à placer le leadership féminin au cœur des résolutions

A l’approche de la Journée Internationale des Droits des Femmes célébrée le 8 mars de chaque année, les Nations Unies appellent les gouvernements du monde entier à agir avec résolution et détermination pour toutes les femmes et les filles.

Selon l’ONU, pour combler les écarts entre les sexes à l’échelle mondiale d’ici 2030, il faudra investir 360 milliards de dollars par an, mais le coût de l’inaction est plus élevé.

Dans une note rendue publique le 25 février, l’organisme international a détaillé les six actions que pourraient appliquer les gouvernements afin de changer la donne et de faire bouger les choses, tout en plaçant le leadership des jeunes femmes et des adolescentes au cœur de tous les efforts. (Source allAfrica)

À l'Est de la RDC : deux explosions lors d'un meeting du M23 à Bukavu

Deux explosions ont retenti jeudi à l'issue d'un meeting du groupe armé M23 à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo, auquel participait l'un de ses chefs, Corneille Nangaa, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Aucun autre détail ou bilan n'était disponible dans l'immédiat. Une foule compacte était rassemblée pour ce meeting sur la place de l'Indépendance de Bukavu, chef-lieu de la Province du Sud-Kivu, dans l'est de la RDC ravagé par trois décennies de conflit. Le M23, mouvement antigouvernemental qui a repris les armes en 2021, soutenu selon des experts de l'ONU par des troupes rwandaises, s'est emparé de Bukavu le 16 février, après avoir conquis fin janvier Goma, chef-lieu de la province voisine du Nord-Kivu. (Source VOA Afrique)

Gabon/Panthères dames : favoritisme, amateurisme, la joueuse Flora Bouyi dénonce

La dernière débâcle des Panthères du Gabon dames lors du 1er tour des éliminatoires comptant pour la CAN 2026 a du mal à passer chez plusieurs personnes soucieuses de l’équipe. C’est le cas de Flora Bouyi Mbagou, l’internationale gabonaise placardée par Tristan Mombo, qui a décidé de mettre à nu les maux de la sélection qu’elle a identifiés.

Que ressentez-vous quand pour des raisons non communiquées vous êtes éjecté d’une équipe qui a besoin de vos compétences en plus de restructuration profonde ? Du rejet et du réglement de compte assurément. C’est le sentiment qui semble animer Flora Bouyi Mbagou, internationale gabonaise A. Élément sûr des Panthères du Gabon dames depuis quelques années, cette dernière s’est retrouvée en marge du groupe. (Source GabonMediaTime)

Mali-Qatar : Signature d’un accord de 25 milliards de Fcfa

La signature a été faite entre le ministère de l’Économie et des Finances et le Fonds qatari pour le développement, hier à Koulouba. Ce pays du Golfe accompagne ainsi les efforts de notre pays pour restaurer la paix, la stabilité et la sécurité

Le Mali et le Qatar ont signé, hier, un accord de don et de prêt d’une valeur de 50 millions de dollars américains, environ 25 milliards de Fcfa. Cet accord est intervenu à la suite de la visite du ministre d’État aux Affaires étrangères du Qatar, Dr Mohammed Bin Abdulaziz Al-Khulaifi, dans notre pays. (Source L’Essor)

Guinée: Ibrahima Kassory Fofana condamné à cinq ans de prison ferme

L’ancien Premier ministre du président déchu, Alpha Condé, Ibrahima Kassory Fofana, a été condamné ce 27 février à cinq ans de prison ferme par la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief). Il a été reconnu coupable d’enrichissement illicite, de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. En plus de sa peine de prison, l’ex-chef du gouvernement devra s’acquitter d’une amende de 220 000 euros et risque de perdre une grande partie de son patrimoine.

À l’image d’autres figures du clan Alpha Condé déjà condamnées par la Crief, la sanction infligée à Ibrahima Kassory Fofana ne se limite pas à la peine de prison. L’État guinéen a décidé de saisir l’intégralité de ses comptes épargne. De plus, il devra verser près de deux millions d’euros : 1,6 million pour le remboursement des sommes détournées et le reste en dommages et intérêts au profit de l’État guinéen. (Source RFI)

Boualem Sansal, détenu depuis plus de trois mois en Algérie, subit des pressions pour changer d’avocat

La confusion règne autour de l’état de santé et des conditions dans lesquelles s’exercent les droits de la défense de l’écrivain franco-algérien, passible d’une peine de prison à perpétuité.

Alors que Boualem Sansal est réduit au silence depuis le 16 novembre 2024, date de son arrestation à l’aéroport d’Alger et de son placement en détention, son sort a été explicitement évoqué par le premier ministre, François Bayrou, mercredi 26 février, à l’issue du comité interministériel consacré au contrôle de l’immigration.

« Prononcer le nom de Boualem Sansal dans cette conférence de presse » est « une manière de dire l’importance que la France accorde à sa personnalité et au respect qui devrait lui être dû », a déclaré le chef du gouvernement, confirmant la place que l’écrivain franco-algérien occupe désormais dans les relations tumultueuses qu’entretiennent Paris et Alger. (Source Lemonde Afrique)

Tunisie : l’exposition « Hrayer Sidi Bouzid » dévoile le talent de 56 artisanes

Cet événement s’inscrit dans une démarche de valorisation du patrimoine artisanal tunisien et d’autonomisation économique des femmes, un enjeu clé des politiques publiques en Tunisie.

Organisée du 25 au 28 février, l’exposition s’insère dans les célébrations de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars. Elle vise à promouvoir la commercialisation des produits artisanaux confectionnés par les participantes, incluant l’habit traditionnel, les huiles essentielles et l’El Oula. (Source apanews)

Bénin – Décès tragique du ministre Kouaro Yves Chabi : une délégation du parti Les Démocrates à son domicile

Le parti d’opposition « Les Démocrates » a apporté son soutien à la famille de Yves Chabi Kouaro, ancien ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, tragiquement décédé dans un accident de circulation.

Conduite par son premier vice-président Éric Houndété, la délégation composée de Nourénou Atchadé, Guy Mitokpè et Alassani Tigre s’est rendue au domicile du défunt pour présenter ses condoléances. Dans une atmosphère empreinte d’émotion, Éric Houndété et Nourénou Atchadé ont exprimé la solidarité du parti à l’endroit de la famille éplorée, avant d’apposer leurs signatures dans le livre de condoléances. (Source beninwebtv)

Afrique : l’ONU félicite le Tchad pour son retour à l’ordre constitutionnel

C’est au cours d’une audience tenue ce mardi à N’djaména, que le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Afrique Centrale, Abdou Abarry, a exprimé au président Mahamat Idriss Deby, la satisfaction des Nations-Unis quant à l’aboutissement de la transition politique au Tchad. Processus entamé depuis avril 2021, suite au décès du Maréchal Idriss Deby Itno; et clôturé ce 25 février, avec la tenue des élections sénatoriales, les premières de l’histoire du pays. (Source Africa 24)

Centrafrique : l'une des épouses de Joseph Kony rapatriée en Ouganda

L'une des épouses et trois enfants du chef de guerre ougandais Joseph Kony ont été rapatriés de République centrafricaine alors que ce dernier est toujours en fuite, ont annoncé mercredi les autorités ougandaises.

Joseph Kony est recherché par la Cour pénale internationale pour 36 chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui auraient été commis entre juillet 2002 et décembre 2005 dans le nord de l'Ouganda. (Source Africanews)