Congo-Brazzaville: Musique traditionnelle - Davy Kassa en concert

Sur la scène musicale tradi-moderne congolaise, Davy Kassa, l'artiste au talent confirmé, continue de marquer les esprits avec sa voix et ses paroles poignantes. Il sera sur scène le 8 mars à Brazzaville, notamment à l'esplanade de la Télévision congolaise à Kombo, Djiri.

Figure incontournable de la scène musicale tradi-moderne congolaise, Davy Kassa incarne bien une génération des artistes profondément engagés dans la promotion et la valorisation de cette musique. Il enveloppera le public brazzavillois par une série de refrains vibrants, percutants et de rythmes entraînants. Qu'il s'agisse de ses chansons anciennes ou de ses dernières sorties, il démontrera son savoir-faire, son professionnalisme pour offrir au public un spectacle impressionnant et captivant.

Ses performances live sont une célébration passionnée de la musique tradi-moderne combinant paroles puissantes et énergie brute pour créer une atmosphère de joie indéniable. Assister à ce concert de Davy Kassa à l'esplanade de la Télévision congolaise, ce sera vivre une expérience musicale inoubliable.

Pertinent dans ses textes, avec son style musical propre à lui, Davy Kassa est aussi connu pour son talent et l'étendue de son registre artistique. Depuis la sortie de son nouvel album, il continue de captiver l'attention et de recevoir des louanges, non seulement pour ses sonorités authentiques Akwa, mais également pour le contenu du message véhiculé. Davy Kassa, septième fils qui tient actuellement les rênes de Kingoli, une danse du terroir Akwa, n'a pas encore fini de prouver au monde son savoir-faire artistique.

Pour ce concert, le public va encore savourer et danser au rythme des titres tels que "Les 7 secrets du maître", "Cri du coeur", "Jalousie", "Aubiege Akombo", "Max Loma", "Faux camarades", "Adieu Pondo", "Angouma", "Vieux Jacko"'. Chantées en lingala et en langue vernaculaire Akoua, ses chansons reflètent et retracent les moeurs de la société congolaise actuelle.

Né à Makoua, Davy Kassa est un artiste interprète, auteur-compositeur de la musique tradi-moderne. A son jeune âge, il intègre le groupe tradi-moderne Kingoli Akoua, basé à Poto-Poto. Après l'avoir présidé pendant un bon moment, il décide alors de créer son propre groupe "Kingoli Universel". Très connu dans le milieu tradi-moderne, Davy Kassa parcourt les scènes nationales et d'ailleurs. Meilleur artiste en 2019, lors de la 18e édition du trophée Les Sanza de Mfoa, il a à son actif quatre albums dont "Combat spirituel", "Reconnaissance", "33 tours" et "Les 7 secrets du maître".