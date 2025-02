Congo-Brazzaville: Lire ou relire - « Dans les entrailles des marécages » de Safi Chantal Buseruka

Publié aux éditions CNK à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le roman historique « Dans les entrailles des marécages » remémore les tristes événements du génocide du Rwanda avec une plume résiliente.

Le génocide du Rwanda est l'une des catastrophes qui entachent l'histoire de l'Afrique. Des fils et filles d'un même continent, de surcroît d'une même patrie, se sont offert la mort en refoulant les arguments du bon sens et du dialogue inclusif. Armés de bâtons, de machettes et de fusils, ils ont joué aux bourreaux, transformant les autres en victimes, au nom de l'intolérance et de l'extrémisme.

En cent jours, du 7 avril au 4 juillet 1994, les larmes, la sueur et le sang des Rwandais ont coulé, faisant au moins un million de victimes. Pour ne plus revivre de telles atrocités au Rwanda et ailleurs dans le monde, les cinéastes, les écrivains, les musiciens et bien d'autres artistes ont déployé leur talent afin de dénoncer les faits et surtout encourager la résilience et la réconciliation. C'est dans cet horizon que s'inscrit ce récit de Safi Chantal Buseruka qui relate l'histoire d'Editha Mukarugina, une mère ayant enfants et époux.

Après l'exil forcé, chaque année, les rescapés du génocide revisitent l'itinéraire, les stèles et les musées érigés pour honorer les parents et compatriotes perdus. Quelques fresques du site mémorial de Ntarama et des marécages de Bugeresa rappellent dans ce livre comment les victimes d'hier, les bourreaux repentis ou des touristes curieux commémorent sur ce chemin de la croix les vies désacralisées des hommes et femmes de tous les âges décimées à cause de la promotion de la haine, de la division et de la méchanceté.

La plume de Safi Chantal fera indéfiniment écho de ces lugubres souvenirs comme pour dire à la postérité, « plus jamais ça » sur cette terre des hommes et des femmes.