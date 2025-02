Afrique: Young leaders - Un programme destiné aux jeunes entrepreneurs africains

A travers cette initiative passionnante, les organisateurs veulent promouvoir et soutenir les jeunes visionnaires et innovateurs africains animés par le désir de créer un impact positif et durable dans leurs communautés respectives.

Il s'agit donc pour les organisateurs de rassembler une communauté dynamique des jeunes leaders africains et français, tous unis par une même vision, celle d'adopter des changements significatifs à l'échelle locale, régionale, continentale et internationale.

"Young leaders", initiative emblématique de French-African, vise à promouvoir les liens entre la France et l'Afrique en mettant en avant le leadership, l'innovation et le partenariat, favoriser, renforcer et détecter les talents d'excellence avec un fort potentiel de leadership et d'impact.

L'événement propose une plateforme exceptionnelle de mise en réseau, de formations et de mentorat pour les jeunes talents africains et français. En valorisant ces talents, la fondation offre des opportunités exclusives de networking à travers des événements de prestiges et des collaborations internationales, les connectant avec des leaders influents et des experts.

La 5e édition de ce programme qui se tiendra sur le thème "Lead with purpose" est un appel à l'engagement et à la prise de responsabilité pour inspirer et fédérer la jeunesse franco-africaine engagée. Sur fond de défis socio- économiques majeurs, l'édition 2025 de ce programme veut pousser les lauréats à passer de l'intention à l'action.

« Le programme young leaders incarne une conviction forte, le leadership d'aujourd'hui doit être guidé par la responsabilité et l'engagement. Lead with purpose n'est pas qu'un thème, c'est un appel à fédérer, innover et bâtir des ponts durables entre le France et le continent africain. A travers cette nouvelle édition, nous souhaitons mettre en lumière une génération de talents qui, par leur action, façonne l'avenir plus inclusif et impactant », a déclaré Aïssa Ndaye, membre du comité de direction de French-african Foundation.

Adressée à tous les jeunes africains et français exerçant dans divers secteurs d'activités, cette édition dont l'appel à candidature se poursuit jusqu'au 31 mars, disent les organisateurs, trente candidats seront sélectionnés en fonction de la pertinence de leurs projets de manière à résoudre un problème social.

Les candidats sélectionnés bénéficient, par ailleurs, des formations adéquates en communication, en marketing, en gestion finance et en management, destinée à affûter leur esprit de décisions afin de bâtir un réseau franco-africain inégale, perfectionner leurs compétences et s'ouvrir à d'autres horizons. Les participants auront aussi droit à des conférences-débats, des ateliers, des workshops, des rencontres avec des personnalités franco-africaines et internationales de premier plan des sphères économiques, politiques, associatives et sportives.

Créé en 2019, le French-african Foundation oeuvre pour l'émergence d'une nouvelle génération de leaders africains et français engagés ayant un impact positif dans leurs activités. La fondation place, par ailleurs, l'excellence au coeur des partenariats, valorisant les réussites africaines et françaises.

Depuis 2024, la fondation organise également Africa day, plus grand rassemblement de la jeunesse en France dédié à l'excellence africaine, en partenariat avec sciences-Po. Cette année, Axian, géant panafricain des télécommunications, de l'énergie, de l'inclusion financière devient co-organisateur d'Africa Day, affirmant ainsi son engagement à célébrer l'excellence africaine et mettre en lumière les succès du continent sur la scène internationale.