Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Prudence Sanga K. a le flair de bonnes affaires

"Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage ". La citation de Jean de La Fontaine dans "Le lion et le rat" traduit bien le parcours de Prudence Sanga K., la trentaine, femme d'affaires alerte et intuitive, représentante de la marque de parfum de luxe "Collection prestige Paris" qui a ouvert ses portes tout récemment à Brazzaville, au quartier Batignolles.

Prudy, pour ses proches, a toujours eu une âme entrepreneuriale. En effet, même étant salariée dans une structure de la place, la jeune femme vend sa marchandise à ses collègues, son entourage et sa famille pendant ses heures de pause. Cette activité informelle est sa planche de salut car elle s'y sent épanouie. Et petit à petit, elle veut sortir du salariat pour se mettre à son propre compte.

Ayant une expérience auprès des marques de renom telles que Yves Saint Laurent, Dior et bien d'autres, avec qui elle a travaillé dans le passé, Prudente se sent prête à voler de ses propres ailes dans les arcades des fragrances. Alors, en 2019, après avoir mûrement réfléchi, elle se lance dans une nouvelle aventure en intégrant les rangs de la marque Collection prestige où elle achète des parfums en grande quantité pour les revendre en ligne. C'est un vrai succès car grâce à ce canal, elle réussit à fidéliser ses clients qui de plus en plus émettent le souhait d'avoir un espace où ils pourraient venir tester, toucher, sentir les effluves avant achat.

Une idée qui fait tilt dans la tête de l'entrepreneure puisque depuis un moment, elle songe à quitter son travail pour ouvrir sa propre boîte." Ça n'a pas été facile, j'avais un salaire régulier et du jour au lendemain, cette entrée serait bloquée alors que j'avais des charges! Mais l'envie d'être indépendante était plus forte", se remémore Prudence qui, une fois la décision prise, est confrontée à la réalité. " La peur, le manque de confiance et surtout les avis décourageants m'empêchaient d'aller de l'avant", rapporte-t-elle. Après avoir effectué une étude du marché, elle décide d'effectuer le pas et devient la représentante locale de marque CP au Congo, en 2022.

Décidée à ne plus regarder dans son rétroviseur, Prudence Sanga K. se positionne sous l'enseigne de "Jardin de senteurs" et se donne toutes les chances pour voir son projet aboutir." J'ai fait fi des critiques et je suis passée à l'action en me démarquant par marchandise", a-t-elle indiqué, fortement soutenue par son époux. " De toutes les façons, on n'avait pas trop de choix, et l'avantage, elle avait déjà un pied dans la vente de parfum de façon informelle", révèle Freddy K., son mari.

Des sacrifices consentis

Par ailleurs, même si le côté administratif lambine, les patentes et taxes à n'en point finir, Prudence Sanga K. reste sereine et enthousiaste. Elle commence à s'informer autour du monde olfactif, collectionne des parfums, notamment ceux de la Collection Prestige, une marque très connue en Europe qui tend à s'étendre en Afrique grâce à des représentants locaux. Une opportunité qu'elle saisit en tant qu'ancienne cliente de la marque.

" Avoir une espèce, c'était l'idéal pour exposer la marchandise et surtout avoir l'opportunité de rencontrer toutes ces personnes passionnées de parfums", clame-t-elle, ayant réussi à attirer la clientèle entre ses mailles par son empathie."

Savoir écouter le client, ne pas l'interrompre, essayer de bien cerner ses besoins et objections, lui poser les bonnes questions pour pouvoir répondre à ses besoins, c'est à quoi je m'exerce tous les jours", note la gérante qui ne se relaxe qu'une fois que le client trouve sa fragrance." Ce n'est que du bonheur quand le client est satisfait car, c'est grâce à son témoignage que celui-ci ramera des potentiels clients ", renchérit la jeune femme.

Mais pour arriver à cette échelle, il a fallu des sacrifices, des nuits blanches, des concessions et parfois des pleurs. "Avec le statut juridique de franchise, certes la marque nous a donné un droit d'exploitation en mettant à notre disposition le savoir-faire de l'enseigne ainsi qu'une assistance, mais en retour, nous avons dû verser une forte somme d'argent à la marque ", révèle Prudence Sanga K.. Elle indexe les structures financières locales qui accompagnent difficilement les entrepreneurs, même quand ceux-ci font partie de leur structure."

Franchement, j'étais prête à jeter l'éponge n'eut été le soutien de ma famille. Ce que je retiens de cette aventure, c'est qu'il ne faut jamais perdre espoir car la patience est la clé de la réussite", avoue-t-elle. Prudence Sanga K. conseille aux jeunes entrepreneurs de ne jamais négliger leur carnet d'adresses et invite les hésitants à oser réaliser leurs rêves. " Entreprendre, c'est aussi prendre des risques, c'est oser croire en soi et passer à l'action, c'est être têtu et surtout avoir des nerfs solides", prévient- elle.

Plus jeune, Prudence Sanga K. a démontré sa créativité et son désir profond de se comporter comme un dirigeant d'entreprise. Déjà en 2010, elle avait initié des cantiques scolaires dans deux grandes écoles de la place qu'elle préfère taire le nom. Et au fil des ans, elle touche un peu à tout et finalement trouve sa voie dans l'univers des senteurs d'abord en vendant en ligne et aujourd'hui, représentante de la marque Collection Prestige. Un progrès qu'elle dédie à sa persévérance.

'" C'est grâce à ma détermination que je suis là où je suis. En effet, la vraie magie de l'entrepreneuriat, c'est d'avoir le flair et oser sortir de sa zone confort ", conseille-t-elle. Prudence Sanga K. commence tout doucement à savourer les fruits de son labeur.