Congo-Kinshasa: Éducation - Inauguration d'un nouveau bâtiment scolaire à Kalamu

Devant plusieurs autorités de l'Education nationale, la ministre d'État, Raïssa Malu, a inauguré, le 25 février, un bâtiment scolaire à l'Institut scientifique et technique de Kalamu, dans la commune du même nom, à Kinshasa.

Le nouveau bâtiment a été construit sur financement propre de la Direction nationale de construction, d'entretien, de réhabilitation et de gestion des infrastructures scolaires (Dinac) du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle citoyenneté. Avant de couper le ruban symbolique et remettre le bâtiment à l'Institut scientifique et technique de Kalamu, la ministre d'État Raïssa Malu, dans son allocution pour la circonstance, a invité les bénéficiaires de l'ouvrage à en prendre soin et à faire bon usage. Elle a réitéré ses hommages au président de la République, Félix Tshisekedi, pour avoir initié la gratuité de l'enseignement primaire qui a permis à plus de 4 millions d'enfants congolais d'emprunter le chemin de l'école.

Pour la ministre d'État, la construction de ce bâtiment traduit le profond engagement envers le système éducatif alors que le pays traverse une période douloureuse avec une agression injuste dans sa partie Est par l'armée rwandaise et ses supplétifs de M23. Ce nouveau bâtiment rencontre également l'engagement du ministère de mettre sur pied des cadred propices pour l'acquisition des savoirs, et promouvoir l'excellence et l'accès inclusif à l'éducation.

"L'accroissement significatif du nombre d'élèves dans les écoles publiques, suite à la politique de gratuité de l'enseignement au niveau primaire, a rendu impératif l'accroissement de la capacité d'accueil au niveau secondaire afin d'assurer une transition harmonieuse, garantir des meilleures conditions d'apprentissage et renforcer la qualité de l'éducation pour ces élèves. Cet édifice, construit pour répondre aux exigences éducatives actuelles, contribue à la modernisation des établissements publics et à l'amélioration de leur attractivité", a déclaré la patronne de l'Education nationale et Nouvelle citoyenneté. Raïssa Malu a terminé son propos en félicitant la Dinac pour la qualité de son travail dans la réalisation de l'ouvrage.

Le secrétaire général, Matthieu Mukenge, a rappelé les effets induits de la gratuité de l'enseignement de base parmi lesquels l'insuffisance de salles de classe pour un nombre pléthorique des élèves. Il a donc fallu procéder à la transformation et la redynamisation des certains bâtiments et salles de classe. C'est ainsi que la Dinac a été restructurée pour un rôle plus opérationnel, et elle a réhabilité des écoles à Mbandaka, Mbuji-Mayi et une dizaine à Kinshasa.

Il a indiqué que le nouveau bâtiment, avec six salles de classe supplémentaires de l'Institut scientifique et technique de Kalamu, est érigé à la place d'un ancien de trois classes qui était en piteux état avant d'être rasé.

Dans son mot, le directeur de la province éducationnelle de Kinshasa Funa, Bruno Kamuanga, a informé que l'Institut scientifique et technique de Kalamu compte 1012 élèves pour 24 salles de classe. Il a vivement remercie la ministre d'État pour la construction de ce bâtiment.

L'élève Mubalama Merdi a aussi remercié la ministre d'État pour la construction de ce bâtiment scolaire, tout en plaidant pour la suite du projet dont la construction d'un autre bâtiment devant abriter le laboratoire de l'école. Elle a aussi évoqué le cas des enseignants nouvelles unités.

Représentant le gouverneur Daniel Bumba de la ville de Kinshasa, le ministre provincial de l'Éducation, Jeannot Cano, a laissé entendre que la construction et la réhabilitation des écoles figure dans le Plan quinquennal du gouvernement provincial qui lutte actuellement pour récupérer plusieurs écoles victimes de spoliation.