Congo-Kinshasa: Ficra 2025 - Jules Ferry Moussoki a representé le pays

Placée sur le thème « Art comme levier féderateur de la cohésion sociale », la deuxieme édition du Festival international des créations artistiques (Ficra), qui se tient depuis le 25 février à Kinshassa, en Republique démocratique du Congo, s'achève le 2 mars. Elle a donné l'occasion à plusieurs artistes nationaux et internationaux dont le Congolais Jules Ferry Moussoki de se produire.

L'artiste a presenté son alléchant spectacle de conte, « A la recherche du bonheur », au Centre culturel Wallonie-Bruxelles, à l'ouverture de l'événement. Devant une foule héterogène composée de spectateurs, d'artistes de tout genre, de promoteurs culturels, de producteurs et sponsors, Jules Ferry Moussoki a fait vibrer la scène au rythme de la créativité artistique. Dès son entrée, il a captivé le public par une présence saisissante mélant narration, jeu d'acteur et interaction spontanée.

Sans décor ostentatoire ni artifices superflus, fixant la foule, il s'est imprégné de son recit et, dans un souffle, a prononcé les premiers mots de son histoire. Sa voix, tantôt douce et mystérieuse, tantôt puissante et théâtrale, a modulé chaque phrase avec une précision fascinante. Jules Ferry Moussoki a en parallèle incarné son personnage avec une aisance remarquable. D'un simple geste, d'un changement subtil d'intonation, il a su transporter son auditoire dans des contrées imaginaires.

Loin d'être un simple narrateur, il est devenu le conte lui-même. Il a arpenté la scène avec énergie, joué avec les ombres et la lumière, et s'est amusé à interagir avec les spectateurs, provoquant rires et frissons. Le silence qu'il a laissé planer était aussi puissant que ses mots, suspendant le souffle de l'audience. Jules Ferry Moussoki n'a pas seulement raconté une histoire. Il l'a incarnée, l'a offerte et l'a rendue inoubliable.

Notons que le Ficra s'affirme aussi comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs d'art, offrant une plateforme pour les échanges culturels et la promotion des créations artistiques sous toutes leurs formes. Cette deuxième édition riche en découvertes qui inclut les spectacles de théatre, de conte, de percussion ainsi que de marrionnettes et de danses traditionnelles a programmé « quatorze spectacles dans plusieurs espaces culturels de Kinshassa », ont annoncé les organisateurs lors d'une conférence de presse tenue lundi dernier.