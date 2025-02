Afrique Centrale: Des Consultations nationales au ministère de la Culture et des Arts pour l'élaboration de la stratégie culturelle de la CEMAC et de son plan

Les locaux du ministère de la Culture et des Arts ont accueilli ,ce jeudi 27 février 2025, un séminaire de formation relatif aux journées de consultations nationales. C'est le Secrétaire Général du ministère, qui, en lieu et place du ministre, a ouvert les travaux desdites journées, en présence des représentants de la Communauté Économique des Etats de l'Afrique Centrale (CEMAC), de l'Unesco et des acteurs culturels.

Les consultations nationales ont tenues leurs fruits. Le séminaire qui s'est ouvert au sein des locaux du ministère gabonais en charge de la Culture et des Arts a permis aux participants et aux experts d'échanger sur la question. Le secrétaire Général du ministère, en lieu et place de la ministre empêchée, a expliqué que cette journée de consultations s'inscrit dans le suivi de la conférence mondiale sur les politiques culturelles et le développement durable. Aussi, s'inscrit-elle dans le lancement de l'élaboration de la stratégie culturelle de la CEMAC.

L'objectif des consultations nationales, faut-il le souligner, est de pouvoir récolter les informations, des propositions et des idées auprès de tous les acteurs susceptibles de contribuer à l'élaboration de la stratégie culturelle de la CEMAC et de son plan d'actions. La stratégie culturelle de la Cemac et son plan d'action se veulent des instruments de promotion de la coopération de l'intégration régionale en matière de développement culturel dans le pays membres de la Cemac.

L'objectif est également de doter les 6 Etats-membres qui sont le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la République centrafricaine et le Tchad, d'un instrument stratégique de promotion de la coopération et de l'intégration régionale en matière de développement culturel. Cet outil sous-régional permettra de répondre aux attentes acteurs culturels en la matière de promotion, de protection culturelle et de développement de la formation, ainsi que du renforcement culturelle. Saluer l'engagement de le Cemac.

Plusieurs communications ont été axées sur :

" Promotion et protection des valeurs culturelles nationales et du patrimoine artistiques des Etats" ; " Lutte contre le trafic illicite et le dialogue sur la restitution des biens culturels" ; "Promotion des industries culturelles et créatives pour favoriser la diversification économiques dans la sous-région Cemac" ; "Renforcement des liens entre la culture et l'éducation au service de l'emploi et de la cohésion sociale" .

Les résultats attendues sont entre autres, un dialogue inclusif impliquant l"ensemble des acteurs au coeur de la réflexion et la gouvernance culturelle ainsi que les décideurs politiques.