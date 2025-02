Congo-Kinshasa: Six militaires tués et 3 autres blessés dans les combats avec les miliciens en 4 jours à Djugu

Six militaires ont perdu la vie, trois autres blessés et leurs armes et munitions ravies lors des combats survenus, du 24 au 27 février, contre les miliciens, à Masumbuko dans le territoire de Djugu (Ituri).

La dernière attaque attribuée à la milice Zaïre remonte a mercredi 26 février , où deux militaires sont morts et un policier pris en otage avant d'être relâchés après quelques heures vers Nyamamba à la plaine du lac Albert.

Des sources locales rapportent que ces attaques ciblées des groupes armés contre les forces de défense et sécurité se multiplient dans cette entité territoriale, où la population redoute l'embrasement de la région.

Le porte-parole de l'armée en Ituri, lieutenant Jules Ngongo, assure que les effectifs des FARDC sont renforcés pour traquer ces assaillants qui ont déjà subi de lourdes pertes.

« Les ennemis de la paix s'attaque à l'armée et nous allons continuer à les pourchasser. Le groupe armé Zaïre a attaqué notre position à Nyamamba et nous, nous allons le désarmer pour ramener l'autorité de l'Etat là où elle est menacée, sécuriser les populations et leurs biens », a -t-il fait savoir.

L'armée a également indiqué avoir tué tant de miliciens et récupéré plus de quarante armes lors des opérations menées dans ce coin du pays.

Un agent de service de renseignement a été en outre pris en otage lundi 24 février au village Gobi puis relâché, moyennant le payement d'une rançon.